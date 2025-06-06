韩国启动内乱、金建希、蔡上等兵三大特检，仅检察官就达120人

内乱特检法、金建希特检法、蔡上等兵特检法等三大特检法5日在共同民主党的主导下在国会全体会议上获得通过。以结束内乱为最优先课题的李在明总统以接近过半的得票率当选后，共同民主党立即通过立法打响了“内乱审判”的速度战。国会在当天下午的全体会议上处理了内乱特检法、金建希特检法、蔡上等兵特检法以及检察官惩戒法。三大特检法分别以194人赞成、3人反对、1人弃权的结果表决通过。国民力量党决定反对这些法案，因此大多数议员没有参加表决就退了场。内乱特检法的内容包括调查与前总统尹锡悦去年12月3日宣布紧急戒严相关的内乱以及吸引外汇行为等11项犯罪嫌疑。当初提议的议案中，调查人员为4名特检助理和40名派遣检察官，但当天通过的修改案增加到6名特检助理和60名派遣检察官。特检候选人由共同民主党推荐一人，非交涉团体中议席数最多的祖国革新党推荐一人。金建希特检法的调查对象是与尹锡悦夫人金建希所涉的德意志汽车和三富土建股价造假、收受名牌包、介入国政及人事等嫌疑。蔡上等兵特检法把对海军陆战队队员殉职事件调查的外部施压及隐瞒疑惑全部定为调查对象。金建希特检法和蔡上等兵特检法的派遣检察官规模分别为40人和20人。如果加上内乱特检法，投入三大特检法的派遣检察官数最多可达120名，因此有评价称，将设立地方检察厅规模的特检。共同民主党曾在前总统尹锡悦任内多次试图启动三大特检，但每次都因总统和代行总统职权行使再议要求权（否决权）而告吹。金建希特检法和蔡上等兵特检法分别在国会通过四次和三次，都因行使否决权而被废除，内乱特检法也被行使过两次否决权。预计李在明将在这些法案被移送后立即颁布。国民力量党对内乱特检法和金建希特检法调查对象中包括“调查过程中发现的相关事件”表示抗议。因为他们担心，调查的刀刃会会指向国民力量党议员们。权五赫记者、李相宪记者 hyuk@donga.com、dapaper@donga.com