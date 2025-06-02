新政府上台两天前，出现“裁减驻韩美军”紧急状态

美国特朗普政府称中国“追求亚洲霸权”，要求韩国等亚洲盟国增加国防开支。美国为了集中牵制中国，正式启动对包括驻韩美军在内的驻外美军的重组。因此，有预测认为，无论6月3日总统选举中谁当选，关税谈判和包括裁减驻韩美军在内的再调整问题都将成为“燃眉之急”。美国国防部长赫格塞思当地时间5月31日在新加坡举行的亚洲安全会议（香格里拉对话）上发表演讲时表示：“中国正在谋求亚洲霸权。中国威胁真实存在，其威胁也可能迫在眉睫。”美国国防首长称特定国家为“霸权国”，是冷战时期的前苏联以来的第一次。拜登政府曾在2022年将中国定义为“步调威胁（pacing threat）”。据悉，特朗普政府将于8月发表最高层国防方针《国防战略报告》，暗示将大幅加强对中国的牵制。赫格塞思特别指出：“亚洲盟国应该以欧洲国家为榜样。北约成员国已表示，国防开支占国内生产总值的5%。”他还批评称：“亚洲的主要盟国，不用说朝鲜，在面临更加强大威胁（中国）的情况下，还在削减国防开支。”他强调，韩国等亚洲盟国为牵制朝鲜和中国等，必须大幅提高国防费占国内生产总值的比重。他还表示:：“为了阻止中国的侵略，美国正在改变战略方向。”他还表示，不要陷入“安保和美国合作，经济与中国合作”的所谓“安美经中”的诱惑。因此，有人指出，特朗普政府将对包括重新调整驻韩美军在内的印太地区美军进行重组，同时正式要求韩国等盟国增加国防费用。特朗普政府最近公开表示，有必要进行包括缩减驻韩美军规模在内的重新调整。有分析认为，随着对中国施压和增加盟国责任的特朗普政府的安保战略浮出水面，韩国新政府初期外交方向的设定是决定韩美同盟今后走向的关键。外交消息人士1日表示：“不仅是裁减多少驻韩美军的问题，新总统对美国的对华遏制政策的响应程度将成为管理同盟风险的核心钥匙。”申娜莉记者、纽约=常驻记者林宇善 journari@donga.com、imsun@donga.com