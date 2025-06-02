韩国，不仅是孩子，父母也在减少



今年第一季度（1-3月）合计生育率为0.82人。新生儿数同比增加率是7.4%。这是1981年正式统计以来的最高值。以3月份为基准，新生儿数比前一年增加是10年来的第一次。



去年，合计生育率时隔9年出现反弹。有人预测，如果按照这种趋势，今年的出生率将超过0.8人。面对数年间一再出现的“刷新最低值”“史上最大减幅”的消息，现在已对下降不再感到新鲜、一度十分怀疑的相关机构和学界，也难得对这种像样的新闻感到兴奋。第一季度结婚件数为5.8704万件，增加8.4%。在非婚极少生育的韩国，结婚率的增加被解释为生育率增加的前兆。出生率终于触底，有人乐观地认为，到政府目标2030年为止，合计出生率将顺利达到1.0人。



但有一点不能忘记。即使生育率上升到政府目标值，也不会改变韩国是世界最低水平低生育国家的现实。世界银行2023年全球总和生育率资料显示，生育率低于1名的国家只有韩国。经历着历代最糟糕低出生率的德国，出生率也是韩国的两倍。韩国仍然是生育率倒数第一的国家，而且不是一般的倒数第一，而是“压倒性的”倒数第一。



更何况，由于长期积累的低出生率，育龄人口也在减少。简单地说，不仅是孩子，“爸爸妈妈也在消失”。如果爸爸妈妈减少，即使出生率增加，新生儿数也不会增加。实际上，出生率为1.18人的2002年，新生儿数为49.6911万名，但出生率提高到1.3人的2012年，新生儿数反而减至48.4550万名。这是因为育龄人口减少。



现在还剩下战后婴儿潮一代的子女即所谓的“回声一代”，支撑着父母人口。如果他们离开，1990年代后半期以后出生的“低生育儿童”成为结婚、生育主要一代，育龄人口减少的影响将全面显现。1980年代新生儿数为80万名，到2000年代减少到40万名，减少了一半。如果父母是80万名，每生0.6名孩子就有24万人，但如果父母减少到40万名，每生1.0名孩子还是会减少到20万人。



在压倒性的低出生率下，至今为止没有出现人口减少的现象，是因为寿命延长导致高龄人口增加。但是，被减少的出生率所压倒的日子已经不远了。据统计厅人口推算，即使出生率高于现在（高位推算），45年后韩国人口也会萎缩到3000万左右。



不能觉得低出生率问题正在得到解决而对此掉以轻心。如果出生率不上升到2、3人，将不可避免地成为人口减少社会。无论是执政党还是在野党，都把低出生、高龄化对策当作了总统选举主要公约。但是，在主要政策中，“低出生”一词消失等，危机感似乎比以前有所减少。危机并没有消失。只是速度稍微慢了一点。无论明天迎接的领导人是谁，希望不要忘记，我们只是多争取了一点应对人口减少冲击的时间。

