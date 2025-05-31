外国人说“韩歧视更可怕”



“那个餐厅不是有很多外国人去嘛。最好尽量避开。他们经常光顾的商店也一样。”



这是一名家住京畿道始兴市正往洞的居民的话。京畿道安山市元谷洞、水原市高等洞等地也出现了类似的声音。因为最近发生了可怕的杀人事件。17日，中国籍的车哲男（音）在正往洞用锤子砸死了2人。理由是不偿还欠自己的钱。两天后，他又以“无视我”为由，用凶器刺伤了住宅附近的便利店老板等2人。19日，在东滩湖水公园，一名40多岁的外国人持3个凶器袭击了身边的5名韩国人。在华城饼店洞街头也发生了类似事件。外国人居住比率高的地区则表示：“晚上出去转转。见到外国人会吓一跳。”



社交媒体等网上更是赤裸裸的言语。如果有人提到“中国XX都是罪犯，抓进去吧”或肤色，就会出现“应该避开黑色X”等厌恶性文章，下面有很多“点赞”。当然，车哲男等人的犯罪行为想想都头皮发麻。受害者的痛苦是无以言表的。尽管如此，每当发生与外国人相关的犯罪时，对全体外国人的厌恶和排斥一再扩散是需要考虑的部分。



外国人犯罪案件本身有所增加，这是事实。据警察厅统计，国内外国犯罪者人数从2021年的29450名增至去年的32737名，4年间增加11%。但在此期间，在韩外国人总数也从195万人增至265万人，增加了36%。也就是说，绝对数本身就变大了。从犯罪率来看，去年每10万人中有1384名外国罪犯，而国内犯罪者每10万人中接近2000人。深夜在胡同里遇到外国人和韩国人时，并不是外国人就更危险。



我们周围已经有太多的外国人，难以打上烙印并回避。在韩外国人有265万人，相当于国内总人口的5121.7211万人中的5.17%。也就是说，每100人中就有超过5人是外国人。经济合作与发展组织表示，如果外国人等人口超过总人口的5%，将分类为多文化、多种族国家。



每天都会见到在市中心的商店、餐厅等工作的外国人。建设现场、工厂、疗养设施如果没有外国人根本无法运营。学校也一样。韩国的小学、初中、高中里，多文化学生占全体的5%。忠清北道清州市凤鸣小学用越南语等5种语言向学生家长发放通知。在光州市光山区河南中央小学的网站，有俄语、蒙古语、泰语等8种语言的翻译。



也有人担心，就算不是他们，而是一起生活的“我们”，在厌恶和歧视中，国内外国人中的不少人成了“手记嫌韩”。更不用说在产业现场经历拖欠工资等不正当待遇和种族歧视问题的外国人了。据说，最近大学成了主要的“嫌韩”制造所。一名外国留学生说：“通过K-POP（韩流）、韩剧喜欢上了韩国，也来留学了。实际来了之后才发现，形式上的课程管理不善，再加漠不关心，好像只把我们当成‘学费取款机’。”



韩国国内的外国留学生人数为26万人，占四年制及专科大学学生的10%。随着低生育、高龄化导致的学龄人口减少，各大学通过吸引外国留学生找到了突破口。但是，虽然积极引进留学生，但一旦来到，就没有进行管理。某大学校长警告称：“都来韩国留学了，他们都是喜欢韩国的知韩派。这些留学生本应该带着美好的缘分和记忆回到本国，成为知韩派，反而成了嫌韩派。”



这不仅仅是学校的问题。外国留学生诉苦说，在日常生活中，对韩国产生不好的感情的契机也很多。特别是非白人的中国、越南、菲律宾、乌兹别克斯坦等亚裔，经常遭遇在大众交通中避开邻座或拒绝签订单间公寓等房地产合同。统计厅调查结果显示，20%的外国人表示有过种族歧视经历。在韩国受到伤害后回到本国的外国人在YouTube等网站上把自己的经历称为“韩歧视”，生产嫌韩内容。



据预测，居住在韩国的外国人即将超过30万人。与外国人相关的犯罪也有可能增加，因此有必要制定对策并予以严惩。非法滞留、外国人犯罪的预防对策等也需要加强。但是，把全体外国人视为潜在犯罪者，加强厌恶和歧视的社会比外国人犯罪更加危险。相比以不安为由竖起墙壁，现在更迫切的是在常识中当作我们的邻居，协调不同之处。

