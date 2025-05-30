朝鲜通过“货船-铁路”联运向俄罗斯提供900万发炮弹

多国制裁监督小组29日在一份报告中表示，朝鲜向与乌克兰开战的俄罗斯提供了约900万发炮弹和100多发弹道导弹，俄罗斯向朝鲜提供了移动式防空系统“潘齐尔”战斗车辆等。多国制裁监督小组是为了代替去年4月因俄罗斯拒绝延长任期而结束15年活动的联合国安理会对朝鲜制裁委员会下属专家小组，由韩美日主导、由11个国家在同年10月成立的机构。该小组发表报告尚属首次。据韩国外交部人士透露，监督小组收集了参加国的信息，在报告中指出：“朝鲜的炮弹相关物资从2023年9月起共支援了超过2万个集装箱。”据悉，去年约有900万发炮弹通过俄罗斯货船运往远东港口，之后通过铁路运往中西部弹药库。特别是可供170毫米自行火炮、240毫米放射炮等3个旅团使用的200台以上的重炮也在去年转移到了俄罗斯。相反，据了解，俄罗斯自去年11月以来向朝鲜提供了至少一台防空武器“潘奇尔”级战斗车辆等电波干扰装置等，并传授了使用方法。此前有分析认为，4月底下水的“朝鲜版宙斯盾舰”“崔贤”号（5000吨级）搭载的防空系统形状与“潘吉尔”非常相似。韩国外交部人士指出：“（俄罗斯）还提供了弹道导弹反馈和诱导性能，这都违反了（对朝鲜制裁）决议。”报告还具体明示了朝俄武器转运中使用的船舶、飞机等运输手段和协助的个人及团体。据悉，既是朝鲜赚取外汇的手段、又是违反对朝制裁决议的朝鲜向俄罗斯输出海外劳务人员，仅去年就达到约8000名。监督小组评价说，今年上半年朝俄计划追加投入数千名人力到建设、林木加工、信息技术、医疗领域。韩国外交部认为，监督小组与原有专家小组不同，虽然在联合国篱笆外活动，但通过报告确认的朝俄军事合作事例今后将被用于各国的单独制裁。参与监督小组的11个国家当天在首次发表报告后表示：“作为联合国制裁体制的核心要素，为重新设立专家小组的对话机会仍然存在。我们强调旨在完全履行联合国安理会涉朝决议的共同意志。”