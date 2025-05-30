总统选举时每每登场的“卖王牌”……一直要到什么时候？



2014年7月23日，首尔铜雀区一家咖啡厅前。在传统市场胡同附近的咖啡厅前，记者们排起了长队，一位莫名其妙的居民问记者“出啥事了?”记者解释说，在7月30日的再补选中，参加首尔市铜雀乙区选举的新政治民主联合（现共同民主党）候选人奇东旻和正义党候选人鲁会灿（现已故）正在展开单一化协商。一名60多岁男子听完后对身旁的居民说：“就是说，在打‘花斗’时，正在决定谁来卖王牌。”



这个比喻充满了智慧，令记者记忆犹新。“花斗”通常是三个人打，如果有四五个人参与，就有一两个人在看牌后选择要不要死，如果有“王牌”，就会卖掉。而参与游戏的人必须向卖“王牌”的人支付“王牌的代价”。与此相类似，在总统候选人单一化中，“王牌的代价”等于表示支持时可以拿到建立联合政府或分配公职等好处。在胜利的可能性不高的时候放弃参选，如果得到的代价相当满意，卖“王牌”就是划算的买卖。



第二天，支持率相对较低的奇东旻主动辞职，鲁会灿成为单一候选人，但选举结果是新世界党（现国民力量党）候选人罗卿瑗获胜。其中一部分原因，是两新单一化太晚，效果减了一半。当时从7月21日起就印刷了投票用纸，但单一化直到24日才实现。



被认为是今年总统选举最后变数的单一化问题，似乎到结束也最终没有确定“卖王牌”。国民力量党候选人金文洙和前国务总理韩德洙的单一化，因为党员们掀桌子而以韩德洙的“九日梦”虚幻告终。金文洙和改革新党候选人李俊锡的单一化，则是支持率高的金文洙方面敦促李俊锡退选，李俊锡则背水一战地表示“此次总统选举不会和紧急戒严势力实现候选人单一化”，事实上也已经告吹。



金文洙和李俊锡之间的保守阵营单一化讨论无果而终，是因为即使实现单一化，代价也不明确。多个舆论调查先后显示，退选候选人的部分支持层不会被留下的候选人所吸收，而是会成为共同民主党候选人李在明的支持层或摇摆层，因此现实是，就算实现单一化，胜算也不高。另外也有很多人分析称，对于在紧急戒严和弹劾等问题上与金文洙立场不同的李俊锡来说，还不如作出战略选择，与单一化划清界限，确保10%左右的支持率，获得名副其实的总统候选人地位。有评价称，即使成功实现单一化，也难以创造能够使协同效果最大化的感人故事。



每次总统选举时就一再出现的单一化讨论，就像播放过时的唱片一样陈腐。即使被批是野合或政治工学，为了胜利也要和认同感不同的势力联手，这种单一化留下了不少弊端。像黑洞一样吸收国政蓝图和政策公约等所有焦点的单一化，产生了助长对政治失望和漠不关心的副作用。



如果没有候选人获得过半数选票时由得票前两人展开决选，就没有必要讨论候选人单一化问题。这就是需要通过修宪实行总统选举决选投票制的原因。国民们也不想再看到每次总统选举都会重演的“卖王牌”一幕。

