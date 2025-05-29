已故女儿生前执教蔚山盐浦小学 美国父母捐资助学延续爱心

在韩国因交通事故去世的一名英语母语外籍教师的父母，为纪念逝去的女儿，多年来持续向蔚山的学生提供奖学金。据蔚山市教育厅28日消息，北区盐浦小学于24日向7名学生颁发了纪念已故的英语外教莎拉•迪内尔之意的“莎拉•迪内尔奖学金”。来自美国的迪内尔于2015年8月开始在该校担任英语外教。不幸的是，次年2016年11月，她在蔚山遭遇意外交通事故，以24岁的年轻生命离世。此后，迪内尔的父母希望延续女儿对学生们的爱与热忱，承诺自2018年起，连续十年每年向女儿曾任职的盐浦小学捐赠1000美元（约合140万韩元）作为学校发展基金。这一承诺每年都得到履行，今年已是第八次。盐浦小学为增加捐款意义，将其用于奖学金发放。迪内尔的父母还为支持学生英语教育，向学校捐赠了295本英文图书。盐浦小学为此在校园图书馆内设立了“莎拉•迪内尔书架”。获得奖学金的学生们向迪内尔的父母寄送了表达感谢之情的信件。一名获奖学金的学生表示：“感谢莎拉•迪内尔老师和她的父母。我将铭记收到的这份温暖，并将其传递给他人。”盐浦小学相关人士表示：“每年4月，莎拉老师的父亲都会汇来捐款”，“逝者留下的爱心与奉献，正逐年转化为学生们珍贵的学习机会。”蔚山=崔昌焕记者 oldbay77@donga.com