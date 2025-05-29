发射核弹后还能幸存的朝鲜……“两场战争”剧本的警告



“朝鲜政权展示了使用核武器后还能生存下来的几种情况。”



美国智库大西洋理事会当地时间12日公开的《卫报老虎》海上演习（TTX•Table-Top Exercise）报告中出现了上述内容。



该演习的剧本如下：中国入侵台湾引发的战争扩大至韩半岛，朝鲜对韩国空军基地发动战术核攻击。为了追究朝鲜使用核武器的责任，要决定是否在开城附近投下战术核武器。但这里出现了美国的进退两难。



也就是说，由于美国的核报复，战术核交战可能会接连发生，而且中国可能会趁着美国集中力量投入韩半岛战场之际，加强对正在展开美中战争的台湾战线的攻势，从而出现台湾沦陷的最坏情况。换句话说，作为两个战场的负担，美国可能会犹豫对朝鲜进行核报复。



据悉，该演习不仅有五角大楼参加，驻韩美军相关人士也参与其中，之所以在美国政府内外脍炙人口，除了意味着美国政府和智库合作的纸上演练外，还包含美国对台湾和韩半岛两条战线的看法、现实忧虑和苦恼。



而且，最近几年韩美政府发表的对朝警告声明中无一例外地出现的“使用核武器时金正恩政权终结”的语句，表现出了最坏的情况。也就是说，成为常数的中国变数可能成为原本以为是铜墙铁壁的美国对朝延伸威慑的障碍。



在美国，不仅提到了中国入侵台湾，还提到了封锁、隔离台湾等各种剧本，现时局下，已经明朗的是特朗普第二届政府的印太地区安全政策将集中牵制中国。从这个观点来看，美军扩大战略灵活性，几乎已经明确预告。虽然韩美政府都予以否认，但最近引起争议的驻韩美军撤离及域内重新部署的规模（4500人）与每9个月轮流部署的兵力规模相似，可能并非偶然。



但是，特朗普要求重新评估驻韩美军的作用和规模变化、驻扎费用，很多当局者都在担心其“安保账单”何时、如何飞来，却看不出在中国变数下美国核保护伞能否正常运转的问题意识，这令人担忧。



扩大战略灵活性是否会引发裁减驻韩美军或扩大防卫费分摊额的要求，还是会成为金正恩和特朗普进行“大交易”的手段? 在这一些尚不确定的情况下，新政府为了解开这一高阶方程式，应该关注加强核保护伞。如果无法避免美国扩大战略灵活性集中牵制中国和由此带来的结果，就应该将其作为比现在更切实地保障核保护伞的机会。目前韩美核磋商小组认为韩国可以主导参与美国核保护伞运作过程，但中国和朝鲜的同时威胁已经成为动摇现有核保护伞体制的新安保威胁。正如报告所警告的，“未来传统的遏制模式可能会崩溃”。

