开始事前投票……向世界展示“韩国民主恢复力”的机会



6月3日总统选举的事前投票将从正式投票5天前的28日开始，为期两天。与必须在住址内指定的投票站进行的正式投票不同，在事前投票期间，无需另行申报程序，在全国3568个地方的所有事前投票站都可以进行投票。事前投票自实行以来，其比重持续增大，在3年前的总统选举中，投票率接近总投票率的一半。这就是各党和候选人为了最大限度地提高支持层投票参与度，积极鼓励事前投票的原因。



此次事前投票，是在它成为不正当选举阴谋论的目标、“事前投票造假说”层出不穷的情况下进行。作为去年12月3日紧急戒严宣布的理由之一，尹锡悦怀疑选举舞弊，主张这是“与主权掠夺势力的合作品”。其罢免后的首次公开外部活动也是观看主张这种阴谋论的纪录片。但是，就连一度提出废除事前投票的国民力量党总统候选人金文洙也与阴谋论划清界限，鼓励进行事前投票，这不能不说是一件值得庆幸的事情。



尹锡悦的戒严令妄动6个月后实施的此次总统选举，是逐一恢复被破坏的民主价值和制度的过程之一。事前投票等选举程序的正常启动，也是重新树立被陷入妄想的领导人推翻的民主程序正当性的过程。因此，不亚于通过此次选举选出新总统，一度成为不信任和疑惑对象的制度的稳定运营，本身就是摆脱过去半年混乱和价值前途的重要因素。



通过此次选举，韩国的民主主义不会完全恢复正常。只是在宪法法院决定罢免总统两个月后，才找到继任者，走上恢复之路而已。如果不是提前总统选举，从一年前开始，各党就已经有了预备候选人参加竞选等自然而然地接受资质和能力验证的机会。但是因为是突然举行的总统选举，所以和没有做好准备的候选人一样，国民也没有好好评价候选人，就迎来了选择的时间。



即便如此，新总统的人选也不是什么小问题。他应该是治愈矛盾和分裂，团结国民能量的沟通和团结的领导人。他必须是能够克服国内经济困难、民生艰难、对外不确定性波涛的人物。最近，包括美国在内的世界各国都在诋毁民主主义，似乎在展开倒退竞争。就像国民捍卫了险些失去的民主主义一样，韩国现在应该选出匡扶崩溃国格的总统，向世界炫耀其恢复力。

