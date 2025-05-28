政治领域也急需“让推”的体育精神



在高尔夫比赛中当对方球靠近洞口时就认定推杆成功的高尔夫术语“concede（让推）”，即所谓的“OK”，最近成为热门话题。这是因为，美国总统特朗普想要从卡塔尔王室那里得到价值4亿美元（约合5600亿韩元）的超豪华飞机作为礼物，竟声称“（对方）说要让推，如果不接受，就是傻瓜。”



特朗普不愧为“高尔夫迷”，用上了高尔夫术语。但是他似乎没有理解“让推”里蕴含的体育精神。当然，从他是为了平息这些天价礼物可能附带回报义务的各种批评而使用这一表达方式来看，更是如此。



高尔夫球场上是否“让推”，并没有明确标准。因为这是尊重对方、使比赛更加顺利的惯例和礼仪。在激烈的胜负决战中，“让推”的价值尤为耀眼。



美国和欧洲的高尔夫对抗赛“莱德杯”1969年的对决，以“让推之战”之名至今仍脍炙人口。在始于1927年、有着百余年历史的“莱德杯”的这一场最为势均力敌的比赛中，美国队最后一名选手杰克·尼克劳斯在胜利在即的瞬间，向英国选手“让推”，最终以平局结束比赛。他的理由是“不想侥幸取胜”。



尼克劳斯虽然被所属的美国队批评为“输掉了已经到手的比赛”，但作为“体育精神的代表性事例”被载入高尔夫球历史。相反，很多执着于胜负的高尔夫球手，往往摔杆发泄、不尊重队友，让球迷大皱眉头。



“政界”也迫切需要品格和信任，这一点与球场相似。但是，特朗普认为对方不是“竞争者”，而是“敌对者”。他的词典中没有“让步”或“承认”。他至今还不承认自己输掉了2020年的美国总统选举。在重新执政后也试图对批判自己的人士进行各种报复。特朗普真正应该发挥“让推”精神的地方不是与天然气富国卡塔尔的会谈场所，而是白宫和议会，但他却把那里变成了战场。



在5天后举行的韩国总统选举中也在出现类似的情况。随着阵营之间的对抗变质为极端的感情斗争，不得不令人担心总统选举后的混乱。根本找不到候选人承认对方优点、偶尔允许“推杆让步”的体育精神。各候选人的支持层也不认可和尊重对方阵营，而是想干脆“一击毙命”。狂热粉丝团要求自己支持的政治家只能是“压倒性的胜利”，而不能“妥协”。



史无前例的戒严事态发生后，韩国社会严重分裂，胡同商圈门前冷落。代际矛盾围绕养老金等敏感话题日益加深。现在韩国面临的问题，已非任何一方可凭一己之力解决。然而，从选民的立场来看，实难想象韩国政界能就这些问题达成政策妥协。



无论是韩国还是美国，在政治上需要“让推”精神的时候，不就是丧失尊重和体育精神的现在吗？ “让推”虽始于高尔夫球，但现在在政治中更加需要。

