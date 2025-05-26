“代工2纳米”生存游戏……台积电和三星电子下半年开始批量生产

全球代工（半导体委托生产）市场占有率排名第一的台湾台积电和排名第二的三星电子，预计下半年（7月-12月）将开始批量生产2纳米（1纳米等于10亿分之1米）工艺。三星电子在拼命确保此前一直萎靡不振的尖端工程产出率的同时，最近在成熟工程中也取得了有意义的订单，正在加快恢复代工收益性的步伐。据半导体业界25日透露，台积电计划今年下半年在台湾新竹科学园区工厂和高雄工厂开始批量生产2纳米工艺。2纳米工程将首次采用此前三星电子在3纳米工程中引进的全环绕栅极（GAA）技术。苹果、英伟达、超威半导体等主要客户公司以台积电的2纳米工程基础半导体为基础，即将推出新一代产品。三星电子在本月公开的第一季度（1月-3月）报告中公开了下半年量产移动用2纳米工艺的计划。公司方面表示：“下半年将批量生产移动用2纳米半导体产品，并重新出货。正在通过成功的批量生产，推进从主要顾客那里确保需求。”业界预测，此次2纳米工程将适用于明年年初上市的新款旗舰智能手机“Galaxy S26”的移动应用程序处理器“Exynos 2600”。目前量产的半导体标准最尖端工程3纳米市场由台积电率先实现收益率稳定化，独占主要顾客。据市场调查企业Counterpoint Research透露，台积电的3纳米工程在批量生产后，时隔5个季度，最近开工率首次达到了100%。Counterpoint Research预测：“台积电的2纳米工程将在量产后时隔4个季度达到完全开工率。”三星电子2022年6月在世界上首次宣布批量生产3纳米工程，但在改善收率和吸引大型客户方面一直面临困难。相关业界预测，将于今年7月在美国纽约公开的“Galaxy Z Fold·Flip 7”将首次搭载三星电子3纳米工艺基础的“Exynos 2500”。不过，三星电子在收益率相对稳定的工程中，正在确保顾客。彭博社当地时间19日报道称，三星电子获得了将于下月上市的任天堂“Switch 2”的8纳米工艺基础主半导体供应合同。这是超越现有开关的半导体供应商台积电取得的成果。彭博社报道说：“这是三星与台积电竞争的重要胜利。”据悉，台积电在美中矛盾全面爆发后在中国市场停滞不前，此后，三星电子开始扩大当地无晶圆厂（半导体设计）企业等中国国内的力狮（旧型）工程客户公司。三星电子通过第一季度业绩发表电话会议表示：“为应对美洲顾客的强烈需求，将增加生产，同时进行美中贸易矛盾风险对冲（规避风险），追求业绩改善。”郭道英 now@donga.com