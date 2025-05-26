李在明：“不会进行政治报复” VS 金文洙：“推进与李俊锡会面”

共同民主党总统候选人李在明25日召开记者会表示：“将坚决惩处内乱势力的罪行，但不会发生针对特定人的政治报复。执政初期将致力于恢复民生。”国民力量党总统候选人金文洙就与改革新党总统候选人李俊锡的单一化表示:：“正在从多个角度推进见面的计划。”事实上，在距离总统选举第一次投票即事前投票（29日、30日）还有4天之际，李在明和金文洙分别强调了统合和单一化的可能性。李在明当天在首尔市汝矣岛共同民主党办公楼召开记者会表示：“我李在明比任何人都了解政治报复的危害，是结束旧理念时代、无道分裂政治的最佳人选。”他还强调执政时的首要课题是“恢复民生”。他说：“司法改革、检察改革固然重要，但还不能在早期过于投入而导致力量松懈。”他说：“如果得到国民的选择，将首先成立由总统指挥的‘紧急经济应对工作组’，立即制定可行的民生经济对策，以‘与萧条决一死战’的信念应对内需停滞。”李在明虽然最近强调“6月3日总统选举是压倒性的惩罚之日”，将焦点放在所谓内乱势力的审判上，但随着保守阵营出现集结趋势，他代替政治报复，改而强调将拯救经济，开始攻略中立层。对于共同民主党内部推进允许非司法界人士担任大法官的修正案，李在明表示：“现在还没有游刃有余到纠缠这个问题。这会引发另一个国论分裂和矛盾。”当天，金文洙在结束忠南公州游说后会见记者，就与李俊锡的单一化表示：“因为我们本来就是同根，所以会继续努力。”在此之前，在忠清北道沃川朴正熙前总统夫人陆英修故居举行的记者招待会上，他强调：“将制定从源头上杜绝总统介入党务的制度性措施。为了立即修改党章，已经向紧急对策委员长金龙泰提出了召开全国委员会的要求。”这被解释为是为了将李俊锡拉到单一化协商桌上的铺垫。国民力量党内部有人主张，为了单一化，要保障李俊锡的下届党权或组建联合政府。金文洙还对支持层说：“不要担心，请参与事前投票。”然而，李俊锡针对国民力量党批评称：“只是在用政治工学上的单一化等来破坏气氛。拜托你打起精神来！”金智贤记者 李知云记者 jhk85@donga.com、easy@donga.com