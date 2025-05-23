戒严后，尹政府公共机构长官“权力真空”：54人任命

自去年12月3日紧急戒严事件之后，尹锡悦政府任命或试图任命的公共机构长官已达54人。其中，16人是在尹锡悦被弹劾后任命的。共同民主党不仅提出了一项特别检察官调查这些任命过程的法案，还考虑对在总统空位状态下任命的公共机构长官提出宪法诉讼。根据21日共同民主党估算的数据和公共机构经营信息公开系统的公示数据，12月3日戒严之后到21日为止，共有54名机构长官被新任命或等待任命。尹锡悦政府执政期间，被任命为公共机构长官的国民力量党籍前议员至少有21人。共同民主党要求新代总统、副总理兼教育部长官李周浩停止“公共机构长官权力真空任命”。特别指出，曾任国民力量党籍的韩国男女平等教育振兴院院长金三和、真相与和解委员会主席朴善英、创业振兴院院长柳宗弼、石油管理院院长崔春锡等是典型的权力真空任命，并要求他们自动辞职。对于被提名为韩国马事会长和天然气技术公社社长的金惠善和李恩权前议员，共同民主党也采取了阻止任命的行动。此外，由于法院作出任命停止决定，EBS社长申东浩的就职失败，共同民主党也持任命不可行的立场。共同民主党计划对这些人事任命进行审计院审计请求和举报措施。同时，提出了一项关于任命过程的常设特别检察官法案，以压迫和引导自动辞职。党内强硬派还考虑对尹锡悦被弹劾后任命的公共机构长官提出取消任命内容的宪法诉讼。为了防止权力真空，立法措施也在陆续进行。共同民主党决定以党论推进《公共机构运营法》（公运法）修订，统一公共机构长官的任期。祖国革新党也提出了禁止代总统任命公共机构长官的公运法修订案。亲明（亲李在明）派连选议员表示：“如果大选获胜，将立即通过社会共识进行整顿工作”，“政权更迭后，国政理念不同的人继续占据职位是不合适的。”尹多彬记者 empty@donga.com