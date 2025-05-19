检察机关现在总是做对，过去却总是做错？



“对于总统亲信、亲属等人的拘捕，我记得我们当时处理得相当‘冷静’。”



2019年10月，时任检察总长尹锡悦在国会国政监察中如此表示。当时，前共同民主党议员李哲熙问“检察机关的中立性和独立性在哪一届政府中最受保障”，尹锡悦回答是李明博政府。实际上，检察机关2008曾拘捕涉嫌以公推换取资金的总统夫人金润玉的表姐，并以斡旋收贿罪拘押了李明博的亲信、世中拿摩旅行公司会长千信一。李明博政府初期，检方曾以“冷静”的姿态处理这些案件。



但2010年，非法监察民间人士事件曝光。国务总理室的公务员监察机构“公职伦理支援官室”被指以在博客上上传讽刺李明博的视频为由，对金钟益（音）进行监察并施压其辞职。由于金钟益并非公务员，若疑惑属实则构成严重违法。



《纽约时报》后来将该事件与“水门事件”相提并论。因涉及时任知识经济部第二次官、人称“王次官”的朴英俊（音）、时任总统雇佣劳动秘书李永浩等“盈浦系”（庆尚北道迎日·浦项出身），被称为巨型幕后门。但检方对此案并未“冷静”处理，只追责末端人员就结了案。直到政权末期2012年3月内情曝光后，才重新调查并起诉朴英俊等人。李明博的胞兄、前国会副议长李相得也因储蓄银行贿赂案于2012年7月被捕，同属政权尾声。



在朴槿惠政府时期，检方亦未展现“冷静”。从2007年大国家党党内初选时起，崔顺实一家的问题就被提及，国家情报院甚至制作了相关情报文件，国政干政疑云自政权初期便已显现。2014年的“郑允会文件”外泄案、“青瓦台三人帮”丑闻虽已出现“前奏曲”，检察机关却未积极查办。直至2016年10月崔顺实的平板电脑被曝光，才大举展开调查。文在寅政府初期，检察机关虽积极开展“积弊清算”，但对脱核政策等指向政府核心的问题则反应迟缓。



上个月，检察机关重启对金建希涉嫌操纵德意志汽车股价的调查。去年7月，检方曾赴总统警护处附属设施调查金建希，交还了手机后对金建希进行了调查，并作出无嫌疑结论，如今却称“有必要重新调查”。巧合的是，这一变化发生在尹锡悦被弹劾之后。金建希账户涉嫌用于操纵股价的时间为2010年，被举报时间为2020年。若检方早期调查得当，此案未必会演变至此，也不会对尹锡悦政府造成如此沉重的负担。



拥有起诉权的检察机关，其调查理应始终准确、公正。但面对历届政府一再出现的“迟缓调查”，国民不得不发问：为何检察机关总是“现在对、过去错”？若要重拾公众信任，检察机关首先应对此作出回答。

