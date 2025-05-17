驻韩美军司令：“韩国是中国前面的航空母舰……应扩大驻韩美军作用”

驻韩美军司令泽维尔·布伦森当地时间15日在夏威夷表示，“驻韩美军的任务不仅限于击退朝鲜”，强调还应扩大其作用以牵制中国。他特别强调，韩国的地缘位置“如同漂浮在日本与中国大陆之间的一座岛屿或固定航空母舰”，因此即便面临朝鲜、中国、俄罗斯等威胁，也应继续在韩维持地面部队。这是现任驻韩美军司令罕见地就驻军角色调整等战略灵活性问题作出公开表态。布伦森当天在檀香山出席美国陆军协会主办的“太平洋地面部队”研讨会时表示：“韩国的地理位置在战略上极为重要。”他指出，驻韩美军在克服印太地区“距离的暴政”所带来的美军作战困难方面发挥着关键作用。他强调，驻韩美军能改变在本地区寻求军事扩张的朝鲜、俄罗斯、中国领导层的战略计算，并在任何冲突中为美国高层领导提供多元化的应对选项。布伦森当天还提及韩华海洋公司近期完成美国海军运输舰的维修工作，称“韩国在军舰生产制造与维护保养方面的能力，将对美军在印太地区开展行动形成重要支撑”。他还就韩美日三国联合军演表示，“应成为惯例，并应清除妨碍这一合作的障碍”，希望与所有可部署至朝鲜半岛的盟国伙伴一道参与联合训练。布伦森等美国多名现任或前任高官近期频频强调驻韩美军在牵制中国方面应发挥更大作用。特朗普政府时期国防部印太安全事务助理部长兰德尔·施赖弗13日在华盛顿出席由印太安全研究所主办的研讨会时表示：“特朗普第二个任期内美方将寻求提升驻韩美军的战略灵活性，以应对与中国的全面竞争。”拜登政府时期国防部印太事务助理部长伊莱·拉特纳亦表示：“韩国应避免只聚焦朝鲜问题，应更多参与‘小多边’合作努力。”《华盛顿邮报》近日也报道称，美国国防部在最新起草的《临时国防战略指引》中，已将“应对中国可能武力夺取台湾”列为最优先事项，并正据此重组全球美军部署。金允珍记者 kyj@donga.com