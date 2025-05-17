金惠星的完美一天：3安打、2保送、2打点、4得分

金惠星的光芒越来越耀眼。美国职业棒球大联盟（MLB）洛杉矶道奇队的新人金惠星（26岁）连续几天展现出了良好的击球手感。继15日击出大联盟首记全垒打后，16日他又贡献了3支安打、5次上垒的精彩表现。金惠星在16日对阵奥克兰运动家队的主场比赛中，作为9棒二垒手首发上场，取得3支3安打、2次保送、2个打点、4得分的出色成绩。他在第二局下半局击出右前场安打，第三局下半局击出左前场安打，第八局下半局又击出一个落在左外野线上的二垒打。本场过后，金惠星的赛季打击率上升至0.429（28次有效击球、12支安打）。金惠星在剩下的2个打席中也通过保送成功上垒，5次打席全部上垒，帮助球队以19-2取得一场大胜。这是金惠星自本月4日大联盟首秀以来，单场安打、打点、得分、上垒次数的新高。这也是他首次击出二垒打和获得保送。金惠星在第二局下半局还成功取得了赛季第3次盗垒。特别值得一提的是，每当1棒击球手大谷翔平（31岁）在第三局下半局击出3分全垒打（赛季第14记）、第4局下半局击出2分全垒打（第15记）时，金惠星都成功上垒并跑回本垒得分。在本场比赛之前，还举行了纪念大谷翔平去年成为大联盟首位达成50记全垒打-50次盗垒的选手的活动，当天他又击出2记全垒打，与纽约洋基队的阿隆•贾奇并列联盟全垒打榜首位。姜泓求 windup@donga.com