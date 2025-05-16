中东第一家现代汽车工厂，年产量达5万辆的沙特法人开工

现代汽车将与沙特阿拉伯主权财富基金携手构建当地生产设施，正式进军中东市场。现代汽车14日（当地时间）表示，在位于沙特阿拉伯萨勒曼国王汽车产业园区（汽车集群）的现代汽车沙特阿拉伯生产法人（HMMME）地皮上举行了工厂开工仪式。包括现代汽车集团副会长张在勋在内，沙特阿拉伯主权财富基金副总裁亚齐德•胡米德、韩国驻沙特阿拉伯代理大使文炳俊等200多人出席了当天的开工仪式。萨勒曼国王汽车产业园区是沙特阿拉伯以汽车产业发展为目标，在阿卜杜拉国王经济城（KAEC）新建的汽车制造中心。HMMME是现代汽车持有30%股份、沙特阿拉伯主权财富基金持有70%股份的合作生产法人。以明年第四季度（10~12月）启动为目标，计划建设每年可制造5万辆电动汽车及内燃机车的工厂。当天，胡米德副总裁表示：“HMMME将成为沙特阿拉伯汽车产业发展的重要里程碑”，“将通过与现代汽车的持续伙伴关系，加速沙特阿拉伯移动生态系统的成长。”沙特阿拉伯为了将现有的能源中心产业结构向制造业、氢能等多元化发展，正在推进国家发展项目“愿景2030”。此次合作是愿景2030的核心主体沙特阿拉伯主权财富基金以加强汽车产业为目标实施的重点事业之一。现代汽车相关人士强调称：“HMMME将构建为加速沙特阿拉伯移动生态系统成长和发展的核心据点。”此前，现代汽车继今年3月在美国佐治亚州竣工Metaplant America（HMGMA）后，正式宣布在路易斯安那州建立现代制铁汽车用钢板制铁所。对于随着以美国为中心大幅扩大海外投资，国内投资会减少的担忧，张副会长表示：“现代汽车集团将全球增长放在首位，完全不认为为此的海外投资会疏远或萎缩国内投资”，“对于国内的作用、国内应做的部分，将持续进行投资。”金炯民记者 kalssam35@donga.com