美中举行10小时贸易谈判……特朗普表示“全面重置，重大进展”，示意降低关税

美国和中国当地时间10日在瑞士日内瓦举行自美国总统特朗普第二个任期启动“关税战”以来的首次贸易谈判。谈判第一天，双方代表进行了长达10小时的磋商，探讨了缓解当前贸易紧张局势的方案。据悉，双方11日早晨再次开始了谈判。头一天谈判结束后，特朗普表示，“在许多议题上达成了共识”，但两国都没有发布正式声明。代表两国参加谈判的美国财政部长贝森特和中国国务院副总理何立峰也未透露具体立场。● 特朗普称“美中贸易关系全面重置”特朗普10日在他的社交媒体平台“真实社交”上表示，“今天在瑞士与中国进行了非常好的会谈”，“讨论了许多议题，达成了很多共识”。他还表示，“以友好而建设性的方式全面重设了（美中贸易关系）”，“希望看到中国向美国企业开放市场，造福中美两国”。他还自我评价称，当天的会谈“取得了重大进展”。谈判由贝森特和何立峰作为首席代表，时间从上午10点持续到晚上8点。然而，双方均未发布正式公告。主要外媒报道也都认为，双方谈判尚未取得明显成果。《纽约时报》指出，“（扣除用餐时间）谈判至少持续了8小时，在没有宣布最终协议的情况下结束”。《华尔街日报》也表示，“双方没有发布声明，也未暗示取得了具体进展”。● 特朗普暗示可能降低对中国的关税特朗普9日表示，“对中国商品征收80%的关税似乎是合适的”，表示有意降低目前对中国进口商品征收的145%的高额关税。《华尔街日报》报道称，“专家们认为，特朗普通过向贝森特表示可以将关税降至80%的水平，是在公开发出鼓励信息。”但英国《金融时报》分析称，“特朗普的话不能从字面上理解，这个数字很可能是谈判策略”。当天，美国商务部长卢特尼克在接受福克斯新闻采访时展望称，双方可能在34%左右的关税水平上达成协议。《华尔街日报》指出，“如果双方在处理芬太尼（僵尸毒品）问题上达成协议，美国可能会取消对部分中国商品征收的关税。有消息人士表示，中国方面正在考虑增加对美国商品的购买量，扩大对美国的投资”。但报道预计，此次瑞士会议上双方达成贸易协议的可能性较低。此外，特朗普9日还表示，在向世界各国征收的10%基础互惠关税中“有可能出现某种例外”。他当天在白宫签署行政命令时表示，“如果有人为我们做了特殊的事情，可能会有（例外）”。他还强调，前一天与英国达成的贸易协议是“一项很棒的协议”，并称“还有四五项其他协议即将达成，未来还会有许多协议”。林雨宣 imsun@donga.com