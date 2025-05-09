梵蒂冈烟囱里冒出“黑烟”……选举第一天未能选出教皇

当地时间7日，梵蒂冈西斯廷教堂的烟囱里冒出了黑烟。这意味着天主教红衣主教团的秘密会议“教皇选举会议”的首次投票未能选出新教皇。教皇选举会议从第二天即8日开始，每天将进行4次投票，因此有人预测最快当天将诞生新教皇。随着教皇选举会议的进行，梵蒂冈内外对新教皇是否会像刚刚平安离世的方济各教皇一样进行明确的改革备受关注。● 最快将于8日升起“白烟”当晚9点左右，西斯廷大教堂烟囱里冒出黑烟时，聚集在圣彼得广场的45000多人群中发出了叹息。据路透社等媒体报道，从当天的教皇选举会议开始到冒出浓烟历时3个多小时。这比2013年方济各教皇当选的教皇选举会议的首次投票多了约1个小时。第一次投票后，红衣主教团回到了梵蒂冈境内的圣玛尔塔客栈的家，结束了这一天。教皇选举会议第一天只进行一次投票。首次投票具有选举人团衡量候选人群的探索战性质，因此选出教皇的可能性微乎其微。通常，新教皇候选人名单会从第二天开始浮出水面。预计从8日开始，每天将进行4次投票。红衣主教团将在当天上午10点30分左右进行第一次投票。如果没有候选人获得选举人团三分之二89票以上，中午12点进行第二次投票，吃午饭。之后下午5点30分、下午7点左右继续进行投票。如果第二天也未能选出教皇，将在第二次、第四次投票后点燃黑烟。一旦选出教皇，就会立即燃放白烟。天主教会认为，考虑到最近进行的教皇选举会议，最早8日、最晚10日前将选出新教皇。最近实施的两次教皇选举会议都是在第2天得出了结论。2013年方济各经过5次投票，2005年本笃十六世经过4次投票才当选教皇。据NBC新闻报道，自1900年以来，教皇选举平均历经3天。因此，如果此次红衣主教团之间没有大的分歧，很有可能在第二或第三天选出新教皇。不过也有人分析称，参加此次教皇选举会议的教皇选举人团是历届最大规模，国籍也最多，因此可能需要更长时间。红衣主教蒂莫西·多伦对《纽约时报》表示：“可能会比上次教皇选举时间更长。”● 新教皇是否会继续进行天主教改革？梵蒂冈内外都在关注下任教皇能否延续方济各启动的天主教变革。方济各任命方济各修女会成员拉法埃拉·佩特里尼为梵蒂冈城国政府主席，表现出了破格的行动。在天主教会历史上，女性担任梵蒂冈城国政府最高职务尚属首次。但任命女性神职人员仍然是未完成的课题。虽然这在天主教界一直被认为是迫在眉睫的改革课题，但反对声也不容小觑。不过，由于方济各努力扩大女性高层职位，与过去相比，承认“女性神职”必要性的氛围正在扩散。因此，下届教皇的行事也很有可能受到关注。新教皇对同性恋、堕胎、性少数者等持何种立场也是梵蒂冈的热门话题。方济各对同性恋、堕胎、离婚、再婚等问题持包容立场，但不允许同性婚姻和堕胎。与中国的建交也是下任教皇重要的工作。梵蒂冈至今没有与中国建交，而是与台湾建交。对于梵蒂冈来说，中国可以说是最后剩下的超大型传教地。因此，方济各不顾内部强烈反对，为改善关系承认了中国政府的主教任命权。很多人评价说，方济各葬礼弥撒中首次朗读中文祈祷文也是出于同样的考虑。崔智善记者、李镇九记者 aurinko@donga.com、sys1201@donga.com