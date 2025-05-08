5月8日父母节的由来



5月8日是感谢父母恩惠的“父母节”。但这天并不是从一开始就是“父母节”。1973年3月24日，国务会议将原来的“母亲节”改为“父母节”。每年母亲节都会出现“没有父亲节吗”的嘲讽，最终扩大到了纪念父母的方向。那么母亲节是什么时候诞生的呢？



韩国的母亲节是在美国的影响下诞生的。美国在1914年将5月的第二个星期日定为“母亲节”。美国母亲节的开始是1908年西弗吉尼亚州格莱普顿的一个教堂礼拜。安娜·贾维斯为纪念母亲而举行了礼拜，以此为契机后来扩散到了美国全境。母亲安妮·贾维斯生前曾想举办“母亲友谊日”，但未能实现，女儿继承这一意愿，成功实现了制度化。在美国，父亲节也是另外存在的。6月第三个星期日，是1910年索诺拉·斯马特·多德为纪念南北战争参战勇士出身、为抚养五兄妹而献身的父亲而开始的活动。



1925年5月16日，《东亚日报》首次报道了“世界母亲节”。当时报道介绍称，“美国等地当天（母亲节）为了给母亲送去感谢和安慰，胸前插着雪花般的白色加比松花”。第二年5月，《东亚日报》也曾报道称，“母亲活着的人在衣领上插上红色玫瑰花，失去母亲的人插上白色玫瑰花来纪念这一天”。



1932年，《东亚日报》刊登了《我们也纪念母亲节吧》的社论，引起了人们的关注。当时，由于对母亲节的由来并不清楚，所以有时会出现事实和想象混杂的解释。正式纪念如此广为人知的母亲节，则是在光复之后。大韩妇女会站在了活动的前列。首尔市于1952年5月8日举行了母亲节纪念仪式，1955年8月30日通过国务会议成为正式纪念日。



有人主张韩国的母亲节源于独立运动家赵信圣的葬礼，但事实并非如此。赵信圣于1953年5月5日去世，如前所述，早在1952年首尔市就已经主办了母亲节活动。当时带头开展母亲节运动的媒体人崔恩姬在说明母亲节由来的专栏（《朝鲜日报》1955年5月8日版）中使用了“4年前被嘲笑没有父亲节”的表述，明确表明了母亲节在这之前就已经存在。



赵信圣是平安北道义州出身的独立运动家，丈夫去世后在日本留学，与岛山安昌浩结交，并担任进明女子学校校长。后来，她带头抗日武装斗争和妇女运动，光复后甩开朝鲜的怀柔，74岁南下，任大韩妇女会副总裁。但是，由于年事已高，又是孑然一身南下，过着悲惨的生活，最终在釜山一家养老院去世，享年82岁。她是一位伟大的独立运动家，但不是一位母亲.



打造了母亲节的安娜·贾维斯在纪念日到来后，看到母亲节被商业利用，感到绝望，甚至努力取消母亲节。我们也要努力，不让父母节只在商业上消费。

