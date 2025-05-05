中低价电视价格上涨，OLED出货量有望创历史新高

据分析，今年有机发光二极管（OLED）电视的出货量有望达到历史最高值。4日，据市场调研机构Omdia透露，今年OLED电视的预计出货量为655万台，与去年的607.49万台相比增加了7.8%，有望创下历史最高值。这一数值超过了新冠病毒疫情流行当时世界家电市场享受历代级特需时的出货量。据统计，OLED电视的出货量2021年为652.56万台，2022年为653.82万台。据Omdia预测：“由于美国的关税政策，世界电视市场正在经历混乱，在这种情况下，中低价电视的价格上升，反而会使高价OLED电视市场获得反射利益。”另外，Omdia还解释说：“如果因通货膨胀导致所有消费品价格上涨，餐饮、旅行、体育等活动的支出减少，电视作为家庭娱乐的核心供应源的作用将变得更加重要。”在OLED电视市场，三星电子和LG电子占据了世界市场的76%。LG电子去年在世界OLED电视市场上，以出货量为准占据了52.4%，连续12年保持第一的位置。三星电子的市占率也从进军OLED电视市场的第一年，即2022年的3.1%增加至去年的23.5%。随着OLED电视市场的扩张趋势，OLED面板的出货量也呈现出增长势头。据Omdia推算，今年第一季度（1~3月）OLED电视用面板的出货量比去年同期增加了约10%，达到140万张。预计第二季度（4~6月）的出货量将正式受到关税政策的影响，以第二季度为准，预计将达到历史最高的187万张。朴钟敏记者 blick@donga.com