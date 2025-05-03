史无前例的“社会副总理代行总统权限”……国政混乱令人担心

国务委员中排名第四位的副总理兼教育部长李周浩从2日起代行总统权限，政府内部有人担心，虽然任期只有1个多月，他能否妥善处理外交通商及经济悬案。有人指出，与韩德洙、崔相穆前两名代行总统权限分别有国务总理室、企划财政部提供支撑不同，属于社会领域部门的教育部在组织构成等方面存在局限性。李周浩当天主持召开紧急国家安全保障会议，指示“要保持严密的应对态势，不能让朝鲜策划任何挑衅阴谋”。他还在国务会议上强调了稳定的国政运营和透明的选举管理。他表示：“与美国的贸易磋商、挽救困难的民生经济等，任何一个方面都不能疏忽。希望在主要国政悬案中消除部门隔阂，齐心协力。”政府内部出现了担心李周浩能否稳定运营国政的声音。政府主要部门相关人士表示：“应对关税问题和经济风险最小化迫在眉睫，教育部能否协调好这样的课题还是个疑问。”李周浩在上班路上会见记者时表示：“国政是通过系统运行的。我们将与国会充分沟通，与国务委员好好讨论，稳定地运营国政。”也有人主张，李周浩是经济学博士出身，曾担任过韩国开发研究院教授、国会议员、总统首席秘书等职务，因此没有必要过分担心。代行总统职权的辅佐机构也存在巨大差异。一名不愿透露姓名的人士担心地说：“总理室原本就有政府控制塔的作用，企划财政部处理经济政策及预算，宏观上处理全盘政策，但教育部只关注教育领域，因此对代行总统职限的支持是有限的。”据悉，在崔相穆代行体制下，被派到外交、安保、治安领域的高层公务员一开始也经历了混乱。突然成为代行总统权限部门的教育部也陷入了混乱。教育部高层公务员大部分是没有处理国政经验的教育官员。教育部在前一天下午李周浩接任代行总统职权明朗化的情况下，也表现出了惊慌失措的样子。一名教育部人士表示：“（代行权限时间）只有一个月，只是选举局面，没有什么大不了的。”此外，政府以教育部次官助理金永坤为团长，组建了由外交安保组、灾难治安组、民生经济组等6个小组组成的代行总统职权业务支援团。分别向总理室、企划财政部、外交部各派遣一名局长级官员，剩下的3个组由教育部局长级官员负责运营。朴成民记者、吕根浩记者、金敏智记者 min@donga.com、yeoroot@donga.com、minji@donga.com