天主教摇滚明星和华严寺极乐汉堡



“我不想看到睡着的年轻人。青年们，在神的祝福下醒来吧（wake up）！”



本来就这样。如果受到关注，绰号也很多。上月20日（当地时间）去世的方济各教皇就是如此。穷人的圣者，行动的改革家……其中还有“首位摇滚明星教皇”（美国音乐杂志《滚石》）。就像偶像歌手一样享有大众人气，但这里面有契机。



大概是2015年左右。教皇以本人的名义发行了摇滚专辑《醒来吧！》其实并不是在唱歌。实际上是为青年们的说教话语配乐。当然，前教皇也曾做过类似的尝试。但方济各教皇是第一个写摇滚乐的教皇。



在YouTube上很容易能找到的该音乐从一开始就令人惊讶。用刺激的吉他即兴重复段（riff）开炮。这是追求实验性进步的渐进式摇滚（progressive rock）风格。不可思议的是，教皇温和的声音非常自然。有人在回帖中称赞说：“papa（教皇）弗洛伊德。”有人则开玩笑说，让人想起了传奇摇滚乐队“粉红-弗洛伊德”。



当时也有人指责说，这是过于破格的举动。但大多数人都可见于此。这是因为教皇平时表现出的真诚。无论何时都以低姿态关心青年一代。在自传《希望（Hope）》中，教皇还坦率地吐露了经常打斗的10多岁捣蛋鬼时期。就一句话。他安慰年轻人说，“重要的是要懂得羞愧。”



虽然不能与教皇相比，但国内佛教界也有吸引MZ一代心的话题。“华严寺极乐汉堡”就是其中之一。位于全罗南道求礼郡智异山山脚下的华严寺是大韩佛教曹溪宗第19教区本寺，历史悠久。虽然每到春天盛开的红梅花都很美丽，但最近“花样汉堡”很受欢迎。



不知道是不是极乐的味道。尽管如此，社交媒体上还是一片哗然。用豆肉做成的“僧人也能吃的素食汉堡”。今年年初在首尔某购物中心等地开设的快闪店仅一个月就有5000多人光顾。一起出售的“往生热狗”的人气也不容小觑。甚至有人开玩笑说，如果两个都吃的话，就能极乐往生。



最近，曹溪宗曾有不少人试图迎合这种年轻的感觉。着眼于恋综节目《我是单身》的《我不由自主》热潮也超出期待。上个月在庆南河东郡双溪寺举行的情侣配对活动计划选拔24人，有1300多人报名。



宗教界的这种尝试令人咂舌。据说，教皇方济各也因为处事轻浮，一直受到天主教内的反对。但是天主教在方济各担任教皇的12年里信徒人数大幅增加。在非洲，天主教信徒人数从1.76亿名增加到了2.81亿名，增加了约60%。其中大部分是10~30多岁人群。据佛教媒体报道，佛教信徒最近3年间也在持续增加。特别是20多岁的女性佛教徒越来越多。



没有必要在宗教漫长的日子里打破常规。抓住重心给予安慰是本质。尽管如此，看似生硬的宗教界向温柔的年轻人靠拢的努力应该受到称赞。离大选只剩下一个月了。政界有很多自称是宗教人士，却只顾利益的人。今年年初，曹溪宗宗正性坡大师曾说：“即使刮风下雪，山川草木也会冒出来。”希望下届政府不要只把刚冒出来的青年当作“选票”。

