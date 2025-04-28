美国考虑在群山基地常时部署“对北杀伤链”F-35A隐形战斗机

据悉，美军正在研究把对北（朝鲜）杀伤链（Kill Chain•先发制人打击）的核心战斗力—第五代隐形战斗机F-35A常时部署在群山空军基地的方案。有分析认为，驻韩美军拥有的现有第四代战斗机F-16将集中部署在京畿乌山空军基地，F-35A将重新部署在全北群山，以应对来自朝鲜的核武器、导弹威胁，并用作牵制中国的手段。韩国军方消息人士27日表示：“美军有将F-35A常时部署在群山空军基地的构想”，“首先部署一个飞行大队（20架），另外还有可能循环部署一个飞行大队。”韩美联合军演期间，美军F-35A曾暂时部署在韩半岛，但从未以飞行大队为单位常时部署在驻韩美军。有分析认为，这与驻韩美军重新部署战斗力不无关系。目前分散部署在群山基地（第8战斗飞行团）和乌山基地（第36战斗飞行团）的驻韩美军第7空军的F-16战斗机全部转移到乌山基地，是不是考虑到了今后将F-35A常时部署在群山基地。此前，第7空军曾于去年7月宣布，将把群山基地的9架F-16重新部署到乌山基地，创建并试运营拥有31架F-16的第一个“超级飞行大队”，并于25日宣布，将把留在群山基地的F-16转移到乌山基地，创建第二个超级飞行大队进行试运营。如果10月拥有31架F-16的第二支超级飞行大队成立，乌山将部署62架F-16，群山基地将不在保留F-16。第7空军解释说，即使部署在群山基地的F-16转移到乌山基地，群山基地也将继续作为美国空军的主要训练及循环部署场所。韩国空军也正在研究将追加引进的20架F-35A部署在群山基地的方案，因此有人提出，韩美的F-35A有可能在群山基地一起执行作战任务。韩国空军目前拥有39架F-35A，追加引进的20架F-35A将从2027年开始实现战斗力化。空军目前拥有的F-35A全部部署在清州空军基地。可以隐秘深入敌阵的F-35A被认为是对北杀伤链的核心战斗力，如果像朝鲜的核武器、导弹发射体系等核心目标出现明显使用征兆，在使用前就会将其清除。但是，驻韩美军相关人士就将F-35A部署在群山基地一事表示：“目前尚未做出决定。”申圭鎭 newjin@donga.com