“朝鲜版宙斯盾”舰5000吨级“崔贤”号下水……金正恩：“接下来是核潜艇”

朝鲜举行了国务委员长金正恩出席的“朝鲜版宙斯盾”驱逐舰——5000吨级新型多功能驱逐舰的下水仪式。朝鲜之前没有像样的驱逐舰，这是第一次出现进行综合战斗的大型驱逐舰。有评价认为，金正恩暗示该驱逐舰可以搭载装有核弹头的导弹，可能会对韩美造成新的核威胁。朝鲜《劳动新闻》26日报道说，新型多功能驱逐舰下水仪式在朝鲜人民革命军（游击队）建军纪念日25日在南浦造船所举行。朝鲜3月8日公开了金正恩视察造船厂舰船建造现场的场面和参观两艘在建新型驱逐舰的照片，人们推测这是其中一艘。朝鲜将这艘船命名为“崔贤”号。崔贤是金日成的游击队战友，是劳动党书记崔龙海的父亲。金正因和女儿主爱（音）一起出席下水仪式。金正恩在演讲中表示：“这艘驱逐舰的出现开启了我们海军武力现代化的突破口。不仅具备对空、对舰、反潜、反弹道导弹能力，还搭载了攻击手段，即超音速战略巡航导弹、战术弹道导弹等可以最大程度强化陆上打击作战能力的武装体系。”如果这一主张属实，该舰不仅具有抵挡韩美弹道导弹攻击等各种攻击的性能，加上朝鲜此前一直主张可以在战略巡航导弹和战术弹道导弹上搭载核弹头，因此也意味着可以进行核攻击。专家们对朝鲜公开的照片进行分析后也认为，共识别出舰艇内的垂直发射装置74个，可以发射74枚多种导弹。据推测，其中超出一半的40多个用于发射弹道或巡航导弹。金正恩再次强调：“明年也将建造这种级别的战斗舰船。”韩国军方正在关注朝鲜接受俄罗斯技术转让，加快建造大型驱逐舰和潜艇的可能性。但是很多人评价说，朝鲜海军力量仍然落后，无法与韩美海军力量相比。仅韩国海军3艘宙斯盾舰世宗大王舰级（7600吨级）的垂直发射装置就远远超过每艘100枚。战斗力比这更强的3艘正祖大王舰（8200吨级）宙斯盾驱逐舰也将从今年底的1号舰开始依次投入实战。美国海军的宙斯盾舰性能是世界最强的水平。庆南大学远东问题研究所教授林乙出分析称：“（金正恩暗示的）搭载核武器的可能性是对韩美日施加心理和战略压力，远洋作战通过与中俄的合作，可以影响太平洋的势力均衡。朝鲜是想展示，在经济困难的情况下，仍然可以取得军事成就，来提高居民的团结力。”金正恩还表示：“（加强海军力量的）第二颗信号弹将是建造核动力潜艇。”朝鲜上个月公开了金正恩视察“核动力战略导弹潜艇”建造现场的情景。有分析认为，朝鲜可能是作为向俄罗斯大规模派兵的代价，获得了完成核动力潜艇的核心技术。不过，据悉，韩国军方认为，朝鲜短期内不可能获得可以无限潜航、进行突袭核打击的代表性游戏改变者核动力潜艇。金正恩提及“中间界线海域”作为运营“崔贤”号等的海域也备受关注。此前，朝鲜无视西部和东部海域设定的南北海上分界线“北方界线”，同时强调朝鲜单方面宣布的位于“北方界线”以南的“警界线”的有效性，但提及“中间界线海域”尚属首次。对此，有人担心，朝鲜为了主张另一条海上分界线“中间界线”，不久后可能会在“北方界线”一带进行挑衅。孙孝周记者、高道艺记者 hjson@donga.com、yeah@donga.com