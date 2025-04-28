共同民主党确定李在明为总统候选人……“没有第二名的第一名”要越过的山



共同民主党前代表李在明27日以89.77%的得票率被确定为共同民主党第21届大选总统候选人。这是以50%比50%的比例反映四个地区权利党员及代议员投票和以共同民主党支持层和中间层为对象的舆论调查的结果。继2022年之后第二次获得总统宝座挑战券的李在明在接受候选人提名演说中表示：“选举我，是希望实现民主主义和人权、和平与安全、恢复和成长、团结和幸福的愿望。我将关闭充满不平等、绝望、矛盾和对决的旧时代之门，通过国民大团结开启充满希望和爱的国民幸福时代。”



李在明史无前例的胜利无异于获得了没有第二名的第一名。大选支持率领先、连任党代表后更加强大的党控制力也起到了作用。看起来如此毫无阻挡的李在明，也横亘着需要跨越的群山。“信任风险”就是代表性的例子。一直进行进步政治的李在明从今年年初起试图“右击”。“共同民主党是中立保守派”，强调增长，但不少选民不确定这一承诺能否兑现。李在明在强调“以企业为中心的成长”的同时，正在推进限制企业经营的《商法修订案》。另外，对于现金福利的基本收入，他表示“并没有放弃”。这种相反的信息让选民们感到混乱。尽管如此，李在明本人也表示感到郁闷：“即使承诺不进行政治报复，人们也不相信。”



另一座山是担心独断孤行。共同民主党在野党时期奉行独断立法。尹锡悦前总统无视在野党固然是个问题，但共同民主党是否有向政治反对者妥协的意志也令人怀疑。李在明的大选胜利意味着只要共同民主党愿意，什么都可以制定法律来实行。根据国会先进化法的深思过程、总统的否决权等刹车也将消失。也许实际的牵制手段只是共同民主党内少数派的反对，但正如“党心90%”的竞选结果所表明的那样，党内反对派的存在感微乎其微。



这些担忧本应在共同民主党内的竞选中得到检验。通常情况下，通过竞争者的提问，明确表现出问题意识，通过李在明的回答，了解执政时的政策和推进方式。但在单方面的氛围中，竞选悄然过去。国民力量党只顾着死缠烂打的竞选，未能提出问题。



宪法法院在罢免尹锡悦的判决书中向共同民主党要求宽容和自制、对话和妥协。如果李在明成为总统，这样的要求会更加迫切。正好李在明在接受演讲时表示：“将尽到总统的第一课题——团结国民的责任。”为了保证国民团结，李在明应该表现出是可以信任、懂得节制的政治家。到大选为止的37天里，李在明要通过这个考试，才能得到国政的机会。

