检察机关以涉嫌受贿为由对文在寅进行不拘留起诉. April. 25, 2025 07:23. by 宋有根记者 big@donga.com. 韩国检察机关24日以涉嫌受贿为由对前总统文在寅（72岁）进行不拘留起诉。检方认为，文在寅的前女婿徐某（45岁）曾被泰国易斯达航空公司特惠录用，徐某得到的工资等2.15亿韩元是对文在寅的贿赂。这是文在寅卸任后首次被起诉，也是历届总统中被起诉的第6桩案件。 全州地方检察厅24日表示，以涉嫌违反特定犯罪加重处罚等相关法律（贿赂）的共犯，对文在寅进行不拘留起诉。这距离2021年12月因市民团体告发而展开调查后3年零5个月。易斯达航空公司的实际所有者、前共同民主党议员李相稷也因涉嫌行贿及业务渎职而被不拘留起诉。检察机关认为犯罪是以青瓦台为中心进行的，向管辖区域的首尔中央地方法院提起了诉讼。 检察机关认为，作为2018年3月被任命为中小风险企业振兴公团理事长的代价，李相稷同年7月特惠聘用了在航空业界完全没有工作经验的徐某。徐某是文在寅女儿文多惠的前夫。检方认为，徐氏就职后，文在寅中断了对女儿夫妇的生活费支援，因此徐某所得的工资共1.52亿韩元和泰国安家费6500万韩元等，相当于文在寅共获得2.1787亿韩元的经济利益。检方考虑到文多惠和徐某的家庭关系，决定暂缓起诉。文在寅当天通过共同民主党议员表示：“这是荒唐的起诉。这是对尹锡悦总统遭弹劾的报复性起诉。”

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