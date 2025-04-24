历届收入最高的体育明星花落谁家？赚取4.27万亿韩元的“篮球皇帝”迈克尔•乔丹荣登榜首. April. 24, 2025 08:07. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 据一项调查结果显示，“篮球皇帝”迈克尔•乔丹（62岁•美国•照片）在历届体育选手中收入最高。 据美国体育商业媒体《Sportico》23日公布的体育选手收入排名，乔丹在球员时期和退役后赚取了30亿美元（约4.27万亿韩元），荣登榜首。《Sportico》以去年为基准，统计了各选手作为现役选手活动时获得的工资和奖金、赏金和退役后发生的各种许可收入等。 2003年结束选手生涯的乔丹力压现役选手，登上了冠军宝座。《Sportico》表示，“乔丹在离开球场后，也通过体育用品公司耐克的品牌‘耐克乔丹’赚了很多钱。据推测，他仅去年就赚了3亿美元（约4300亿韩元）。” 该媒体考虑到各选手的活动时期不同，还公开了反映物价上涨率的累计收入。据此，乔丹的收入被评价为41.5亿美元（约5.9万亿韩元）。 “高尔夫皇帝”泰格•伍兹（50岁•美国）以19.1亿美元（约2.72万亿韩元）的收入排在乔丹之后，位居第二。排在第三位的是目前效力于沙特阿拉伯职业足球队利雅得胜利（阿尔纳斯尔）的“得分机器”克里斯蒂亚诺•罗纳尔多（40岁•葡萄牙），他的收入达18.3亿美元（约2.61万亿韩元）。

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