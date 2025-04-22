参加韩国竞选的"无可奉告"政治天秤能保护国家利益吗？. April. 22, 2025 08:19. . 代行总统职权的国务总理韩德洙在20日公开的英国《金融时报》访谈中，就是否参加总统选举表示“尚未决定”和“无可奉告”。对于作为“非当选职务总理”行使总统权限的担忧，他表示：“代行权限和当选总统之间，可以执行的业务没有差异。”有人就此分析认为，韩德洙实际上可能已经打开了参加竞选的可能性。 自本月8日“韩德洙参选论”正式提出以来，已经过了近两周时间，但韩德洙并没有明确表明立场是否参加大选，而是一直保持着模糊的说话方式和沉默。韩德洙这种模糊的态度使面临提前大选、本来就混乱的政局更加混乱。与此同时，韩德洙还表示，将亲自指挥与美国的关税谈判。因此还有人怀疑，他是不是为了尽早达成妥协的政治成果，向美国表现出低姿态，而急于进行谈判。 韩德洙在接受《金融时报》采访时就美国的关税措施表示，“不会回击”。他进一步表示：“我们的产业力量、金融发展、文化、增长、财富，都得益于美国的帮助。”谈判都还没开始，他就先强调了美国的“恩惠”。他还表示，“有意就包括购买美国产液化天然气和商业飞机在内的减少贸易顺差进行讨论”，提前亮出了谈判的筹码。 韩德洙也没有否认把韩美关税谈判与驻韩美军防卫费分摊额问题相联系的可能性。《金融时报》报道称，韩德洙暗示有意“根据事情的性质”重新讨论防卫费协议。他说：“最终决定由新政府做出，不会草率达成妥协。”这与韩国政府“把贸易和安保分开应对”的立场背道而驰。当前局面，哪怕再强调新政府会在关税缓期期限内上台、应最大限度地慎重进行也都不够，他却引起了混乱。 韩德洙参加复活节礼拜，走访光州、蔚山等地现场等，表现出了大选候选人的面貌。随着他观察舆论并权衡参选的模糊处事方式长期化，国民对此的疲劳感也在增加。在距离大选只剩下40多天的情况下，作为公正管理国政的最高负责人，其形象是不合适的。韩德洙应尽早表明立场，自己究竟是大选选手还是中立的管理者。

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