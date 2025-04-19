“突然感觉像是走进了黑暗的隧道”……韩国银行发出负增长警告. April. 19, 2025 07:12. . 韩国银行首次提到，今年第一季度韩国的经济增长率有可能跌至负增长。在2月底发表的经济展望中，时隔3个月把第一季度的增长预测值从0.5%下调至0.2%，不到两个月时间，又提出了负增长的可能性。今年的年增长率也有可能远低于2月份预测的1.5%。韩国银行总裁李昌镛表示：“感觉像是突然走进了黑暗的隧道。” 韩国银行吐露说，2月份提出的增长预测过于乐观。随着弹劾案宣告时间推迟、政治不确定性长期化、对美国关税政策的不安感等，导致经济心理大幅萎缩。再加上有史以来最大规模的山火灾害和部分建设现场的工程中断，还有高带宽存储器等高性能半导体的需求被推迟等，出现了一系列意想不到的不利因素。 今后更是问题。因为，预计从第二季度开始，来自美国的关税炸弹的后续风暴将全面展开。迹象早已出现。上个月，韩国对美钢铁出口额比一年前锐减16%以上。自3月12日美国开始征收25%的钢铁和铝关税后，三周时间，出口冲击成为现实。再加上美国预告的半导体等各品种关税和推迟90天的对等关税，出口损失将无法控制。世界贸易组织放弃了今年世界商品贸易增加的预测，作出了大幅下调0.2%的预测。 虽然经济萧条正在显现，但被汇率和房地产等束缚的韩国银行17日将基准利率冻结在2.75%。在货币政策受到制约的情况下，财政应该发挥应有的作用。政府18日召开国务会议，确定了12.2万亿韩元规模的补充预算案，应该尽快在国会通过，迅速开始执行。虽然通过补充预算能够提高的增长率只有0.1个百分点多，但首先会给因干旱而口渴的经济现场带来甘霖。 只关注大选的政治界也应该有危机意识，认为目前韩国经济已经陷入风雨飘摇的局面。主要大选候选人争先恐后地提出提高潜在增长率、提高国民收入的公约，但不能停留在口号上，有必要展现具体的战略。首先要果断地摆脱类似于在漆黑的经济隧道中逆行的民粹主义诱惑。

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