龙山总统室沦为“沟通不畅的象征”留下的教训. April. 17, 2025 07:30. . 16日上午，位于龙山总统室入口处的行政导引楼一派闲静气象。去年尹锡悦总统被停职之前，为了参加总统室主管的各种会议或活动，前来领取访问出入证的人排起了长队。尹锡悦被罢免后，悬挂在龙山总统室正门的凤凰旗降了下来，位于办公楼一层、呈现尹锡悦活动照片的电子屏幕也关停了。办公楼正面挂着的“再次，大韩民国！新的国民国家”的横幅让人感到黯然失色。 随着下届大选候选人表示当选时不会去龙山，事实上“龙山时代”时隔3年终告结束。在安保上担心办公楼弱于防范窃听和监听的同时，尹锡悦宣布紧急戒严危机在军队合围龙山的地理位置上受到了不小的影响，这一点也成为了名分。 总统室内外甚至出现了“我们是拆迁户”的说法。部分“偶然公务员”选择重返党内或参加选举团队，没事可做的职员只能坚守岗位或在办公楼周围散步，据说每天能走满3万步。 就在3年前，尹锡悦开启龙山时代，表示“将走出象征帝王式总统制的青瓦台，与最高知识分子近距离面对面工作”。他还声称“把青瓦台还给国民”，开放了青瓦台。他宣传称，将在总统办公室摆上圆桌进行沟通，并在同一层安排首席室等，随时进行讨论，还表现出了将通过门口采访等方式与代表国民的记者进行沟通的意志。 然而，尹锡悦的这种初衷未能实现。沟通只是名义上的，迁移龙山的决定与尹锡悦夫妇对巫俗信仰的信任不无关系，引发了“巫术争议”。尹锡悦在没有与幕僚们沟通的情况下，与“忠岩派”等少数人商议，宣布了反宪法的紧急戒严。门口采访在事与愿违、出现令他不爽的问题后，仅仅61次就被废除。曾是沟通象征的龙山，因为尹锡悦的独断和独断，成了沟通不畅的象征。 总统室迁移到龙山后，浪费了国民的血汗税金。尹锡悦在2022年3月当选人时期申请了496亿韩元的预备费，并断言“很多人说是1万亿韩元、5000亿韩元，这是没有根据的”，但据国会预算政策处透露，截至去年共投入了832亿韩元。有人主张，如果加上联合参谋本部的迁移费用，将达到数千亿韩元。 各党的大选候选人大部分主张回归青瓦台或迁移世宗而不是去龙山。但是，正如此次所看到的，如果每次政权交替，总统室就要更换，只会反复出现混乱和浪费血汗税的现象。总统室的迁移不是由大选候选人个人的判断，而应由在各党的中长期计划或远景规划下，通过收集国民舆论的社会公论化委员会等来决定。希望从尹锡悦政府那里得到教训，换掉总统办公室的地理位置并不意味着政府就会成功。大选第二天就任的下届总统如果不去龙山，就应该在青瓦台或政府首尔大楼等设立临时办公室后，慎重决定搬往哪里。

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