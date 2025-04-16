一出生就负债2300万韩元……为何没有减少债务的公约？. April. 16, 2025 07:30. . 现在，在韩国出生的瞬间，就要背负2300万韩元的国家债务。如果把上周政府公布的国家债务除以居民登记人口数，就会出现每个国民需要偿还的国家债务。以去年底为基准，是每人2300万韩元。10年间翻了一番以上。国家债务是中央政府和地方自治团体直接承担偿还义务的债务。虽然最终是需要子孙后代们一直偿还的债务，但从2020年起正在急剧增加。 曾对文在寅政府“散漫型财政运营”提出质疑的尹锡悦政府也没有大幅减缓国家债务的增速。尹锡悦政府的国家债务增加204万亿韩元，增量虽然少于文在寅政府时期，但比李明博、朴槿惠政府时期要多。尹锡悦政府3年的国家债务增幅甚至超过了李朴时代的5年和4年。2022年一年间增加的国家债务，部分原因是制定当年预算的文在寅政府，但从5月起负责国家财政的是尹锡悦政府。 尹锡悦政府不断高喊财政健全性，但最终只是说说而已。最好的例子就是“财政准则”。财政准则的核心是将财政赤字幅度控制在国内生产总值的3%以内，这是尹锡悦政府的国政课题之一。尹锡悦还要求国会处理财政准则法制化法案，声称“把因散漫支出无法承受的痛苦推卸给未来一代是对未来一代的剥削”。但尹锡悦政府上台后，一次也没有遵守过财政准则。 为了管理国家债务而减少政府支出，今年也不容易。要想拯救内需，政府需要追加12万亿韩元的补充预算。另外，举行原本没有计划的总统选举也需要更多的国家资金。选举结束后，为了兑现公约，又要大举花钱。共同民主党前代表李在明表示，将确保至少5万个人工智能学习和运算所必需的图形处理器（GPU）。据推算，购买和运营5万个最新型图形处理器需要花费3.5万亿韩元以上。国民力量党从2月份起接连出台了对小工商业者的现金性支援政策。 把国家的钱花在需要的地方，没有人会责怪。但是，一再出现没有长期计划、用了再说的行为是个问题。3年前大选时，政界为了拉票出台了很多民粹主义政策。其中朝野双方都承诺的“士兵月薪200万韩元”如实反映在了预算中。对于青年们来说，这是一件令人高兴的事情。但有人指出，钱被用于改善初级军官待遇，引进尖端武器的资金减少，歪曲了财源分配。 在今后40多天的大选竞争中，会发表很多公约。政界为拉拢选票而进行的民粹主义竞争不能像上次大选时一样发展下去。最重要的是，国家财政状况比3年前更加恶化。连属于“子弹”的税收也连续两年爆出缺口，今年也很紧张。候选人应该同时提出如何管理国家债务的计划和实行计划。虽然不能减少国债的绝对规模，但还是要放慢增速。轻视国债分量的政治没有未来。

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