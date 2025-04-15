“绝对不要放弃梦想”，新科大师赛冠军麦克罗伊向女儿传达信息. April. 15, 2025 07:45. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 获得梦寐以求的大师赛冠军的麦克罗伊（36岁）在获得冠军后，抱着女儿波比（5岁）流下了激动的泪水。麦克罗伊在颁奖仪式上表示：“一定要给女儿传达信息”，“绝对不要放弃梦想。只要下定决心努力，什么都能做到。” 对于麦克罗伊来说，波比似乎是个“福星”。波比在今年的大师赛前夕让比任何人都紧张的爸爸露出了微笑。波比在开幕前一天举行的传统活动“3杆洞竞赛”上创下了经典场面。在距离球洞还剩7米左右的情况下，波比抓住爸爸的推杆“啪”地碰到了球。看似即将停止的球沿着下坡继续滚动，最终不可思议地掉进了洞内。现场球迷们发出热烈的欢呼声，麦克罗伊笑得很开心。 麦克罗伊遗憾地结束了本届大师赛第一轮比赛。到14号洞为止，仅小鸟球就抓到了4支，进展顺利，但在15号洞（5杆）和17号洞（4杆）接连吞下双柏忌，只打出了平标准杆（72杆）的成绩。 但是麦克罗伊从第2轮开始强势反弹，最终成为了（为大师赛冠军准备的）绿夹克的主人。如果麦克罗伊在结束冲击性的第1轮比赛后独自呆在宿舍，能否改变氛围？麦克罗伊表示，“结束第一轮比赛后，在波比睡觉之前，我迫不及待地想回到（宿舍）。得益于此，我才能暂时忘记高尔夫。” 据悉，上月在被称为“第五大满贯赛”的球员锦标赛上夺冠后，麦克罗伊被波比问到“爸爸是名人吗？”麦克罗伊说：“波比在学校好像从朋友们那里听到了关于我的事情。现在好像才知道他的爸爸在做什么。”波比现在好像知道了爸爸是多么了不起的人了。 以女儿梦幻般的推杆开启今年的大师赛，以爸爸令人感动的冠军推杆落下帷幕。也许波比的推杆早就预测到了麦克罗伊的夺冠。

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