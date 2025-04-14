“救命啊”，一半身体埋在土里坚持13个小时的挖掘机司机获救. April. 14, 2025 07:42. by 光明=李景振记者 lkj@donga.com. “身体有一半被埋在土里，甚至还有进一步坍塌的危险，你挺过来了。” 因11日发生的京畿光明市新安山线地下隧道施工现场坍塌事故，被埋的挖掘机司机金某（28岁）于12日上午4时27分左右获救。这距离他被隔离在地下30米处已经过了13个小时。救助金某的京畿道特殊应对团消防尉赵炳柱（45岁•音译）对《东亚日报》表示：“带着我的家人被埋在土的紧迫感，拼命想救金某。” 据京畿消防灾难本部透露，11日下午3时13分左右，地基坍塌后，下午5时16分左右传来了金某高喊“救命”的声音。由于周围的噪音和大范围的坍塌面积，消防队员们很难确定金某的位置。泥土等泥沙物也不断涌出，威胁到了安全。 消防队员们集中于金某的声音和行踪，成功确认了金某的位置。金某在发现初期意识非常明确，甚至可以与救助队通电话，但是随着时间的流逝，身体状况急速恶化。 赵消防尉在晚上9时53分左右把吊绳吊在身上，走向了金某被埋的地下。被埋地点到处是钢筋和H梁结构物，而且因泥沙物，有可能进一步崩塌。用起重机逐一吊起5、6个超过200公斤的顶板的同时，用铁锹和锄头小心翼翼地切断电线，向金某靠近。 消防队员们立即从构筑物的缝隙中看到了金某戴的白色头盔。队员们发现金某时，他的下身正被埋在土堆里。如果突然举起压在金某腹部等部位的钢架结构物，有可能会受到冲击，因此慢慢拆除结构物。赵消防尉表示：“当时金某虽然出现了脱水症状，但是有意识”，“为了不让其不失去意识，一直进行了‘几岁、住哪里、有女朋友吗’等日常对话。” 救助队于12日凌晨1时26分左右为金某输液并盖上毛毯，还给金某准备了巧克力牛奶，防止其体温下降和出现低血糖症状。队员们最后拆除了金某下半身的土石和钢架结构物后，于凌晨4时27分左右乘坐起重机进行了救助。据悉，金某因多发性压迫损伤、锁骨骨折、脱水等症状被送往亚洲大学医院接受治疗，目前没有生命危险。 京畿消防灾难本部因担心进一步崩塌而暂时中断的、搜索浦项制铁E&C所属的50多岁劳动者的救援工作也于13日下午2时10分重新开始。消防相关人士表示：“预计救援工作需要相当长的时间。”

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