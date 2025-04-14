在越南生产一半手机的三星，因关税豁免松了一口气……半导体产业面临紧张局面. April. 14, 2025 07:42. by 朴贤益记者 beepark@donga.com. 随着美国特朗普政府把智能手机、电脑等排除在对等关税征收对象之外，出口相关产品的韩国企业暂时感到安心。但是，自当地时间2日公布对等关税后，仅过10天就推出了豁免事项，政策缺乏一贯性，而且仍然存在按品种征收关税的风险，因此不确定性始终没有得到解决。 据财界13日透露，三星电子在越南制造智能手机总产量的50%左右，并出口到美国。此前担心美国对主要生产地越南征收高达46%的对等关税，导致三星电子的美国事业会缩小，但随着此次对等关税豁免措施，减轻了这一负担。 有分析认为，特朗普政府之所以排除智能手机等部分产品的对等关税，是因为苹果和英伟达等美国企业受到的打击相当大。美国去年从海外进口了价值515亿美元（约合73.5万亿韩元）的智能手机，其中81%（417亿美元）是从中国进口的。 随着智能手机和电脑也被排除在对等关税征收对象之外，韩国半导体业界的反应是松了一口气。去年美国“电脑及类似装置”部门的进口额为1414亿美元，约为智能手机的3倍。如果美国智能手机及个人电脑市场因高关税而萎缩，三星电子和SK海力士生产的存储器半导体也将受到不小的打击。 半导体业界相关人士表示：“供应给智能手机、电脑的通用半导体通过此次关税豁免措施减轻了负担。不过，半导体还存在品种关税风险，因此还不能掉以轻心。”就半导体产品关税问题，美国总统特朗普在接受记者采访时表示，“周一（14日）将给出答复。会非常具体。” 预计，半导体品种关税负担越大，在韩国和中国等地设有主要制造基地的韩国半导体企业的供应网转移压力就越大。上个月，台积电宣布在美国追加投资1000亿美元，三星电子、SK海力士对美投资的压力也越来越大。此前，两家企业在拜登政府时期分别宣布了370亿美元和38.7亿美元规模的投资计划。 去年韩国半导体出口额中，美国所占比重为7.2%。不直接销往美国，在台湾或马来西亚等地经过后加工后销往美国的规模也相当大，因此进入美国关税影响圈的数量更多。台积电将SK海力士的高带宽存储器引进台湾，制造人工智能加速器，送往美国就是代表性的例子。 此外，宣布免除关税的智能手机、笔记本电脑等产品，也难以排除特朗普政府今后以其他类型重新适用关税的可能性。财界相关人士表示：“特朗普政府的政策每时每刻都在变化，而且生产基地也不能在一夜之间转移，因此只能继续密切关注。只有在确定政策的具体方向、消除一定程度的不确定性后，才能采取应对措施。”

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