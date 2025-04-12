李在明支持率为37%……金文洙9%、洪准杓5%、韩东勋4%. April. 12, 2025 07:40. by 李志云记者 easy@donga.com. 宣布参加6月3日大选（总统选举）的共同民主党前代表李在明在韩国盖洛普下届政治领导人支持率调查中获得了37%的支持率。在尹锡悦前总统弹劾后首次进行的这一盖洛普调查中，李在明的支持率呈上升趋势。在诸多国民力量党大选候选人的支持率没有太大变化的情况下，在正式的大选过程中，根据浮动层的选择，大选格局将出现波浪。 韩国盖洛普8日至10日以全国1005名成年男女为对象进行了舆论调查，并于11日发表了舆论调查结果（电话调查员以随机抽取无线电话虚拟号码的方式进行采访。详细内容请参考中央选举舆论调查审议委员会主页）。结果显示，对于“认为谁是未来总统好人选”的提问，李在明的支持率为37%，比前一周上升3个百分点，位居第一。这一数值与去年12月第三周的调查相同，是2022年大选后进行的盖洛普调查中的最高值。 继李在明之后，前雇佣劳动部长金文洙获得9%的支持率，大邱市长洪准杓5%、前国民力量党代表韩东勋4%紧随其后，代行总统职权的国务总理韩德洙、首尔市长吴世勋、国民力量党议员安哲秀和改革新党议员李俊锡的支持率均为2%。在政党支持率调查中，共同民主党为41%，与前一周持平；国民力量党为30%，比前一周下降5个百分点。 此外，69%的人认为宪法法院赞成弹劾尹锡悦是“正确的判决”，25%的人认为是“错误的判决”。民意对宪法法院的信赖度为61%，比3月13日的调查结果上升8个百分点。

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