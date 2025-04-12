歌手金正民的儿子在日本U-17国家队表现活跃. April. 12, 2025 07:40. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 11日，日本和澳大利亚的亚洲足球联盟（AFC）17岁以下（U-17）亚洲杯B组小组赛最后一轮第3轮比赛在沙特阿拉伯塔伊夫的奥卡兹体育场举行，下半场第33分钟，日本国家队前锋谷大地（17岁）替补上场，在球队以1比3落败的下半场第41分钟，用左脚射门破门得分。虽然日本队最终以2比3负于对手，但打进本届亚洲杯首粒进球的谷大地给人留下了深刻的印象。有日本媒体评价说：“（谷大地）表现出了切实的存在感。” 谷大地是20世纪90年代曾演唱《悲伤的定情式》和《最后的约定》等歌曲的人气歌手金正民（57岁）的二儿子，韩国名字叫金道允。母亲是在日本以歌手身份活动的日本人谷留美子（46岁），因此作为日本代表参加了拥有韩日两国国籍的此次比赛。他在该大赛预选赛与尼泊尔队的比赛（9比2•日本队获胜）中攻入4球，展现出了惊人的得分能力。 谷大地身高184厘米、体重72公斤，曾效力于韩国职业足球K1联赛（第1级）FC首尔队下属的青年队乌山中学。前往日本留学足球的他目前效力于日本J2联赛（第2级）鸟栖砂岩U18梯队。谷大地在接受日本《足球文摘》采访时表示：“我想效力于日本国内的强队。” 虽然当天日本队负于澳大利亚队，但日本队仍稳居小组第一（积4分•1胜1平1负），晋级8强。此次大赛兼备11月在卡塔尔举行的U-17世界杯预选赛。 每组4支球队分成4个小组进行小组赛后，各小组前两名晋级8强。进入8强的球队都将获得U-17世界杯决赛圈入场券。 在当天与也门队的C组小组赛最后一场比赛中，韩国队以1比0获胜，以小组第二（积6分•2胜1负）的成绩晋级8强，确保了卡塔尔U-17世界杯决赛圈入场券。韩国队有可能在半决赛上与谷大地效力的日本队相遇。

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