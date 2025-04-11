童子军大会组委会买少了瓶装水……女性家庭部说：“已准备就绪”. April. 11, 2025 07:30. by 高道艺记者、金素英记者 yea@donga.com、ksy@donga.com. 2023年新万金世界童子军大会露营活动因接连出现热病患者和恶劣的卫生条件而提前结束，其原因是当时的运营主体组委会、主管部门女性家庭部、申办方全罗北道准备不充分等“整体不到位”。对于厕所和盥洗室没有设置到位、专职清洁人员缺失，组委会未能制定应有的对策，而女性家庭部在事后得知后仍然向国务会议谎报“已准备就绪”。 监查院最近通报，要求对包括参与谎报的公务员在内的6人进行调查，并对女性家庭部和全罗北道的5名公务员进行惩戒。至于包括已退休的前女性家庭部部长金贤淑和前组委会事务总长崔昌幸等其他7人，被通报要将其不当行为记录在人事档案中，以备再次任用为公务员时参考。 ● 监查院：“从露营选址起就疏忽大意” 监查院10日公布的“新万金世界童子军大会执行情况”监查报告显示，全罗北道作为此次大会的候选举办地，在2015年决定将新万金旅游休闲一区作为候选地时，未对该地是否适合露营以及是否需要填埋进行适当审查，仅用肉眼现场察看后就作了决定。该场地与新万金湖相邻，由于地势较低，每逢暴雨就会被淹没，但从时任课长起直至副知事都认为，无需填埋场地即可举办活动。 决定用农地机管理资金进行场地填埋也是一个昏招。农林畜产食品部投入1845亿韩元基金购买了这块土地，却没有扩建排水设施，因为这块土地在用作露营大会营地后，很可能会被用于旅游和休闲，而不是农业用地。监查院认为，这导致了童子军大会期间露营地的积水无法排出，酿成了“泥泞露营地”现象。 监查院表示，在申办过程中，全罗北道向韩国联盟方面提交的计划书中，包含“该土地将由新万金开发厅耗资951.8亿韩元进行开发”“将种植10万棵白杨树 ”等不实陈述。对此，全罗北道在监查院反驳称，“如果有足够的政府支持，排水会很好，举办方案上之所以写‘新万金开发厅主管’字样，意思是它是新万金开发项目的主体，因此不存在虚假内容。” ● 总理指出厕所清洁问题，组委会答复称“有什么大不了的” 组委会在童子军大会举办前夕也继续粗枝大叶运营的态度。组委会事务总长崔昌幸说，“喝自来水就行”，还命令按每人一天一瓶瓶装水给与会者购买，结果导致瓶装水准备大为不足。他还称 “作为抗暑物资不实用”，要求中断采购冰块。监查院分析认为，这导致2023年8月童子军大会期间参加人抱怨缺水缺冰，只好接受公众捐赠。 在原本决定承接清洁厕所等现场服务的公司要求“追加10亿韩元清洁工作费用”后，组委会反而解除了合作，不再让该公司负责清扫。其后，组委会也没有安排任何其他专职清洁人员。这引发了人们对 “厕所不卫生”的担忧，直至发生了国务总理韩德洙在开幕三天后进行现场视察并亲自擦拭坐便器的事情。大会时担任女性家庭部部长的金贤淑在监查院陈述称：“韩总理说有些地方的厕所没有打扫干净，崔昌幸却说，‘厕所没打扫干净有什么大不了的’。”大会期间上有很多人被“灼伤虫”叮咬，而调查发现，组委会一开始就把虫害防治合同交给了一家既无虫害防治专家也从未进行过虫害防治的公司。 女性家庭部本应对此进行监督，但在部长和副部长进行的六次现场视察中，有三次连营地内部都没有查看。女性家庭部在大会一周之前就知道厕所和盥洗室的安装出现了延误，却仍然隐瞒事实，向国务会议谎称“设施安装已全部完成”。 对此，全罗北道和女性家庭部表示，将 “虚心接受监查结果”。

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