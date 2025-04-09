如果你成了虚假信息的主人公. April. 09, 2025 07:45. . 在宪法法院宣布罢免尹锡悦总统的两天前，笔者的名字出现在了所谓的私人宣传单（小报）上。这本身就让人吃惊，内容却更加荒唐，说是笔者给熟人发短信称弹劾会以几比几被通过、“正在煽动中”。接到周围人的联系，问我这一根本没做过的事情是否属实，我才切实感受到了自己成了虚假信息的受害者。 在弹劾政局中，这种阴谋性虚假信息的最大受害者可能是宪法法官们。在12月3日紧急戒严后的4个月里，在网上和线下流传的虚假信息中，甚至还随意包含了露骨的人身攻击。因此，法官们不得不在受到恐怖威胁的情况下进行审理。据说，部分法官因压力过大还出现皮疹，虚假信息和以此为依据进行威胁的影响还真不小。 虚假信息造成的损失范围超出了个人范围。“谁是站在谁一方的”“是在按剧本演戏”等关于法官的虚假信息被恶意利用于赞成和反对弹劾的主张上。在弹劾政局中，如雨后春笋般四处散播的虚假信息，成为进一步助长本来就严重的厌恶和分裂的触发器。在网上传播、在有极端倾向的油管中扩大的虚假信息中，有人深陷阴谋论的明显偏向诅咒对方阵营，有人则以此赚钱。 最终，虚假信息超越了在暗处回放、油管博主喧哗的层面。身为国政负责人的总统把不正当选举疑惑作为宣布戒严的理由。被称为民意发言人的政党发表评论，就好象有关宪法法官的捏造照片属实一般。在弹劾案审判中，尹锡悦的律师声称“中国人承认不正当选举”的主张让人忍俊不禁。这种虚假信息超越了中伤阴谋的黑色宣传，已作为污染韩国民主主义基础的病毒，渗透到了政府、立法部、司法部各个角落。 实际上，瑞典一研究所最近诊断说，虚假信息正在威胁韩国的民主主义。哥德堡大学民主主义多样性研究所评价韩国是比自由民主主义低一个等级的国家，将其归为正在进行独裁的国家。他还说：“正在进行独裁的国家政府为了助长两极化，故意利用虚假信息。”我们目睹了虚假信息助长厌恶、厌恶助长对方阵营恶魔化的政治两极化的连锁作用。 问题还不止于此。通过虚假信息壮大的政治两极化，使真实和虚假的界限变得模糊，甚至到了失去分辨真假力量的地步。也就是说，不是依靠事实，而是依靠阵营理论来判断虚假信息是否真实。有研究证明了这一点。 去年东亚研究院进行的舆论调查由庆熙大学政治外交学系教授尹性二进行分析后发现，越是对尹锡悦敌对感越强、像是进步阵营主张的虚假信息就会被当作真相接受；对共同民主党代表李在明的敌对感越强、貌似保守阵营主张的虚假情报就会被当作事实接受。而就算是说酱是豆子做的，只要是对方阵营说的，那么也都是“假新闻”。 成为政治两极化土壤的虚假信息，现在又成为政治两极化的结果，形成了恶性循环。这是主张“铲除假新闻”、自己却相信虚假信息是事实、煽动对反对阵营敌对的尹前总统的不讲政治留下的不幸遗产。靠处罚和限制虚假信息的程度，难以从根本上解决问题。宪法法院通过司法程序纠正了尹前总统的退步。现在还有清算分裂韩国社会的两极化政治的课题。

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