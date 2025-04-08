加入“伟大的7人”，孙兴慜迎热刺生涯450场里程碑. April. 08, 2025 07:22. by 金正勋记者 hun@donga.com. “孙兴慜（33岁）通过与南安普敦队的比赛，成为了球队历史上总计出战450场比赛的7名球员之一。” 英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺俱乐部7日在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的与南安普敦队的2024~2025赛季EPL第31轮主场比赛结束后，通过球队网站做出了上述表示。 当天首发出场的孙兴慜上场57分钟，帮助球队以3比1取得了胜利。当天的比赛是孙兴慜自2015年加入托特纳姆热刺俱乐部后代表球队出战的第450场比赛。托特纳姆热刺队表示，“孙兴慜加入了特别的俱乐部‘伟大的7人’。” 托特纳姆热刺队历史上出场次数最多的球员是史蒂夫•佩里曼，他共代表球队参加了854场比赛。孙兴慜是继泰德•迪奇伯恩（452场比赛）之后出场次数第7多的球员。托特纳姆热刺队解释说：“2015年从勒沃库森（德国）引进的孙兴慜在9个赛季里展现了惊人的活跃表现，并持续飞跃。加盟球队后，韩国的超级明星在足球界也成为了世界级标志。” 孙兴慜与托特纳姆热刺队签约到2026年夏天，如果在新赛季继续作为主力队员完成大部分比赛，他有可能超过排名第5位的格伦•霍德尔（490场比赛）。目前他与霍德尔的差距是40场。

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