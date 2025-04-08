“打针之前会先打屁股…想到韩国人就觉得很有意思”. April. 08, 2025 07:21. by 金素敏记者 somin@donga.com. “来路边小吃摊喝酒的人，在街上卖东西的人……我怀着献给韩国‘普通人’的心情写了这本书。” 有位法国人表示，从韩国人身上感受到了超越惊奇的惊异感。他就是2003年在法国艾克斯马赛大学开设韩国学系后，又创办韩国文学专门出版社的让-克劳德•德克雷森佐教授（73岁）。他不仅有韩国夫人和韩国儿媳妇，还有专属的韩语名字（张国道），是一位“元祖级”韩流传道士。 记者4日通过视频采访了上月31日出版随笔《令人惊异的韩国人》（心灵之林出版社）的德克雷森佐教授。夫人兼艾克斯马赛大学韩国学系教授金惠敬也一同出席。两人现在住在法国南部的埃克桑普罗旺斯。 “在韩国，打针之前会先打屁股。这种瞬间让人完全不适应。了解之后才知道，这是为了让患者忘记打针的痛苦，转移注意力而打的，觉得很有意思。” 随笔中有100多个这样的事例。德克雷森佐教授说：“这本书中想说的不是韩国，而是韩国人”，“关于韩国的书有很多，但是关于韩国人的书并不多。” 他每年都会来韩国两三次，每次都是每天约两三次的“局内人”。这本书收集了他与很多韩国人交流时找到的韩国独特的文化观察记。 例如，有一天德克雷森佐教授发现，韩国作家们一个个把小手指垫在地上写字。他很好奇这个习惯是从哪里开始的。他开始了解上小学的孩子们是如何学习写字的，并寻找辅音和元音相结合形成方形的韩文文字形状和笔记法的相关关系。 德克雷森佐教授在2011年成立以自己名字命名的《德克雷森佐》出版社后，向法国介绍了韩国小说家韩江、殷熙京、郑有贞、金爱兰（人名音译）等人的作品。他还与自己的夫人金教授一起共译了李胜宇作家的长篇小说《康塘》（小说中登场的一个面向大西洋的港口城市），获得了2023年韩国文学翻译奖大奖。据文学评论家姜东浩透露，2012~2024年在法国翻译的韩国文学单行本共有242种，其中占21.5%的53种由德克雷森佐出版社出版。作为单一出版社，这是非常大的比重。 夫人金教授目前担任艾克斯马赛大学亚洲学研究所所长。金教授表示：“最近入学竞争率最高的是韩国学”，“选拔75名学生，每年都会有2000名以上的志愿者前来报名。得益于此，从今年开始定员增至100人。” “现在法国其他大学也一样。即使是不太聚集的大学，韩国学系的报考人数也有1000名。可以说，在欧洲，法国的热情也是最高的。”（金教授） 德克雷森佐教授评价说：“在韩流热潮的形成上，韩国电影起到了很大的作用。”接下来是K-POP和K-电视剧。K-文学能否接过下一棒呢？ “韩国是诗集成为畅销书的国家。看诗集的销量和出版量真是惊人。这是在法国无法想象的数字。虽然现在韩国的文学也像其他国家一样困难，但韩国人的情绪中似乎依旧保留着喜欢诗的心。我认为韩国文学会重新找回自己的位置。”

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