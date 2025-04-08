美国关税冲击下迎来”黑色星期一”……笼罩股市的“经济核战争”恐怖. April. 08, 2025 07:21. . 受美国对等关税战争的冲击，亚洲金融市场迎来了最糟糕的“黑色星期一”。7日，韩国综合股指暴跌5%以上，跌破2400点大关，为了防止市场剧变，时隔8个月再次启动了临时停牌。最近保持着稳定的韩元对美元汇率时隔5年创下最大跌幅，再次突破1470韩元大关。日本、中国、台湾、香港等亚洲股市都暴跌至10%左右，一片漆黑。引发对等关税和报复关税的战争将使世界陷入崩溃的“经济衰退”恐惧正在加深。 对于征收对等关税，美国特朗普政府称其为“美国解放日”，但美国学界和经济界批评称，这是“经济核战争”“史上最严重的自残”。美国股市短短两天内下跌超过一成，为二战以来第四大跌势，蒸发近1亿亿韩元资金。不分股票、黄金、原材料等资产种类，都出现了暴跌趋势。举行大规模反特朗普示威等，美国国内的民心也在恶化。 世界开始质疑美国是否是可以谈判的对手。本应根据关税、非关税壁垒等多方面研究后制定的对等关税率，只不过是把对各国贸易赤字额除以进口额再减一半的粗略计算。有人嘲讽说：“这相当于将创世论应用于生物学，将占星术应用于天文学。”各国试图说服美国并真诚地参加谈判的努力正在化为乌有。 无法预料的关税战争只能给依赖贸易的韩国经济带来致命打击。韩国金融机构认为，如果对等关税成为现实，韩国的对美出口将骤减13%，韩国附加价值也将减少逾10万亿韩元。在弹劾政局的不安中，去年第四季度韩国的经济增长率为0.06%，在世界主要37个国家中排名第29名，预计今年第一季度也勉强避免了负增长。在体力本来就很虚弱的情况下，连反弹的机会都很难抓住。 为应对日益漫长的关税战争，首先要全力恢复因政局混乱而崩溃的经济领导力。一方面要周密地准备同美国的协商，另一方面要努力防止金融混乱，将企业的损失降到最低。另外，为刺激内需编制补充预算也刻不容缓。民官要团结一致，深挖战壕，做好打长期战的准备。

한국어