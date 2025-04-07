增员较多的地方医科大学最低合格分数线下降1.11级. April. 07, 2025 07:16. by 崔예나 yena@donga.com. 据调查，在2025学年度高考（大学入学考试）中，招生人数大幅增加的地方医科大学的合格分数有所下降。地区人才选拔合格分数也下降了。6日，据钟路学院对公开2025学年度高考结果的建阳大学、高神大学、全南大学、朝鲜大学等4所地方医科大学的合格分数进行分析的结果显示，可以与去年相比的保送生簿科目和学生簿综合择优录取14个中，有11个分数有所下降。 在学生簿科目择优录取中，地区人才择优录取内审平均合格分数从2024学年度的1.21级下降至2025学年度的1.44级。平均合格分数下降幅度最大的建阳大学医学院地区人才选拔从1.20级下降到了1.66级。最低合格分数线从1.26级降至2.37级。 在4所地方医科大学的7个定期招生中，合格分数都比前一年有所下降。朝鲜大学医学院地区机会均衡择优录取合格分数为81.33分。这比2024学年度地方医科大学定期地区人才录取平均合格分数（97.5分）低16分以上。钟路学院代表林成浩（音）表示：“高考第3、4等级大学应该合格了。” 另外，如果因罢免尹锡悦前总统而提前举行大选，小学、初中、高中放假或裁量休息日将减少一天。有预测称，在提前大选日很有可能是6月3日的情况下，原定于当天进行的韩国教育课程评价院主管的高考6月模拟评价也将变更实行日期。

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