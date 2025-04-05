“8:0”，宪法法官全体一致罢免尹锡悦总统. April. 05, 2025 07:14. by 柳元模记者、金自炫记者 onemore@donga.com、zion37@donga.com. 尹锡悦总统4日因宪法法院赞成弹劾案而被罢免，继朴槿惠之后作为韩国宪政史上第二位被罢免总统，不体面地下了台。这距离2022年5月10日尹锡悦就职2年11个月，距离国会通过弹劾动议案则是111天。根据宪法，提前大选将在60天内举行。 宪法法院代理院长文炯培4日上午在首尔市钟路区宪法法院大审判庭进行的弹劾案宣判中表示：“被告（尹锡悦）的违宪、违法行为背叛了国民的信任，从维护宪法的角度来看不能容忍。对此，全体法官（8人）一致同意罢免。”和朴槿惠一样，法官们作出了8（赞成）比0（驳回）的决定。文炯培在上午11点22分朗读判决结论后，尹锡悦立即被罢免。 宪法法院在114页的裁决文中解释说：“被告违反宪法和法律宣布戒严，再现了滥用国家紧急权的历史，使国民陷入冲击，在社会、经济、政治、外交等领域引起混乱……只能认为，对民主主义造成了无法估量的危害。” 宪法法院表示，去年12月3日紧急戒严的宣布过程，既不具备戒严条件，也没有经过合法程序。法院指出：“就算是认为目前的政治状况正在造成严重的国家利益损害，也应根据宪法和法律预定的民主程序和方法进行对抗。作为全体国民的总统，他违反了超越支持自己的国民范围、团结社会共同体的责任。” 宪法法院认为，宣布戒严、向国会投入军警、发布戒严布告令、扣押搜查中央选举管理委员会、试图确认司法界人士位置等5项弹劾理由，都是严重的违宪、违法行为，全部到了可以罢免的程度。特别是尹锡悦在弹劾审判中一直否认的指示“把国会议员拉出来”、试图确认政治法律界人士位置等，也被法院认定属实。 宪法法院就国会方面从弹劾理由中撤销刑法上内乱罪一事表示：“在维持基本事实关系相同的情况下，撤销、变更适用法律条文不属于撤销、变更弹劾理由”，认为没有问题。法院还再次确认，总统宣布戒严的行为属于司法审查的对象，驳斥了尹锡悦方面关于总统“紧急对策权”不属于司法审查对象的主张。 尹锡悦在宣判后表示：“过去这段时间能为大韩民国工作，感到巨大荣幸。没能符合期待，感到非常遗憾和抱歉。”共同民主党代表李在明表示：“伟大的国民找回了伟大的民主共和国大韩民国。包括我自己在内的政界都应该深刻反省，痛感责任。”国民力量党紧急对策委员长权宁世表示：“虽然很遗憾，但国民力量党沉重接受、虚心接受宪法法院的决定。尊重这一决定才是守护民主主义和法治主义的道路。”

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