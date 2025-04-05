因山火、关税导致物价不稳定，现在是时候“全力投入”平民经济了. April. 05, 2025 07:13. . 上个月收到通知说，公寓管理费比一年前增加了14万韩元，这让我很震惊。对于管理费上涨10多万韩元这件事，公寓社区的人们忧心忡忡。受地区取暖费和煤气费上调的影响，取暖费用上涨，再加上人工费、材料费上涨，清扫费、长期维修准备金等随之上升，相当于平民“物价行情表”的公寓管理费的前排位置也发生了变化。 这不仅仅是管理费。咖啡、面包蛋糕、拉面、饺子、汉堡、冰淇淋、啤酒等普通百姓日常吃喝的食品和饮料以及外出就餐的费用都在持续上涨。今年已有超过 40 家食品和餐饮企业上调了价格。他们正在调整价格标签，理由包括美元走强导致原材料价格上涨等。去年10月回落至1.3%的消费者物价上涨率，今年3月升至2.1%，连续三个月维持在2%左右。加工食品价格上涨3.6%。 未来刺激物价上涨的因素有很多。上个月袭击庆尚南道和庆尚北道的山火吞噬了果园和稻田，给该地区的农产品造成了严重损失。特别是苹果农场，约有 9%的种植面积因森林火灾遭受损失。这将对苹果、卷心菜、洋葱、大蒜和国产牛肉的价格产生重大影响。 美国的相互关税也可能是推高价格的一个因素。正如“比最坏的情况更糟糕”的评价一样，韩国需要缴纳与美国签订自由贸易协定（FTA）的国家中最高的25%的关税。出口遭受打击是不可避免的。如果特朗普政府的关税政策导致金融市场波动增大，汇率上涨，则可能会刺激物价。 我们不能因为物价上涨率维持在2%就掉以轻心。生活成本上涨幅度为2.4%，远远超过全体消费者物价指数。高昂的物价使穷人的生活变得艰难。虽然情况如此，但不知是不是受持续111天之久的弹劾政局的影响，政府内外没有感觉到围绕物价的严重紧张感和危机意识。市场甚至有抱怨称，过去看政府脸色行事，食品饮料及餐厅企业会小心谨慎，但现在却趁着领导层真空之际抬高价格。 经济政策讲究时机。一旦错过了时机，将会付出更大的代价。过去三个月内停业的个体工商户达27万人。作为普通百姓应急资金窗口的信用卡公司的现金服务，使用额已达3年来的最高水平。贷款拖欠率飙升至3%。告知物价上涨和平民经济危机的警报声越来越大。 随着宪法法院对前总统尹锡悦弹劾案作出宣判，与弹劾相关的不确定性暂时告一段落，但必须克服另一个障碍：提前举行总统选举。在新政府上台之前，所有部门要齐心协力，集中力量稳定物价等平民经济。这是过渡政府经济团队的首要任务。在内需持续低迷、关税战争导致世界经济陷入混乱局面的情况下，政府不能以领导层真空为借口而忽视平民经济。

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