“美国企业也遭受巨大损失”……“中国-越南-印度生产”导致苹果股价暴跌. April. 04, 2025 07:20. by 洪禎秀 hong@donga.com. 2日有预测称，由于美国征收对等关税，在中国、越南、印度拥有大规模生产设施的苹果和耐克等美国著名企业将遭受巨大损失。因为美国总统特朗普当天宣布，对亚洲代表性跨国企业生产基地中国、越南、印度征收26%-54%的高关税。这些企业的股价当天暴跌。 特朗普宣布征收对等关税，始于纽约股市收盘的下午4点。但是，市价总额排名第一的苹果公司的股价在盘后交易中最多暴跌7%以上。这是因为苹果在此次高关税对象国家中国、越南、印度采取了扩大生产及供应网的战略。实际上，苹果在特朗普第一届政府2018年向中国征收关税后，将核心产品iPad、airpods的生产工厂转移到越南，将iPhone生产基地转移到印度。以iPhone为例，以前全球销量的90%以上在中国生产，但印度的生产比重正在持续增加。苹果的方针是，在印度生产约25%的iPhone。 随着特朗普当天宣布对中国征收34%的对等关税，加上现有的20%关税，预计对华关税率将达到54%。越南和印度的关税率分别为46%和27%。美国投资银行摩根士丹利预测，如果按计划对中国征收关税，苹果明年的收益将减少约7%。 在越南大量生产的鞋类、服装制造商也将受到打击。据彭博社报道，在越南生产约50%鞋子的耐克的股价在当天的盘后交易中暴跌6.4%。在越南生产全体产品40%的运动服装企业露露乐蒙的股价也下降超过10%。 据摩根士丹利透露，在中国赚取总销售额25%的美国电子商务企业亚马逊也将面临困境。英国《金融时报》报道说：“预计占亚马逊销售额一半以上的零售企业和外部入驻企业将把因关税而增加的费用大部分转嫁给消费者。” 市场调查企业慧甚（FactSet）表示，包括这些企业在内的标准普尔500强企业中95%以上的股价下跌。韦德布什证券的分析师丹·艾夫斯对《纽约时报》评价说：“对华关税是令人瞠目结舌的水平。当天的宣布比华尔街最坏的情况还要糟糕。”

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