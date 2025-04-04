71岁考入专科大学……“即使世界改变，也活得下去”. April. 04, 2025 07:19. by 崔예나 yena@donga.com. “在期待已久的入学典礼那天，成为监护人的女儿抱着一束小花前来祝贺。真是，就算世界改变了，也活得下去。”这是上个月以25届入学新安山大学儿童保育系的全景子（71岁）写的文章的一部分。 全某小时候因为家境贫寒，没能上初中和高中。直到把子女都养大成人退休，才想起小学时一位老师说的话。“你的文章写得真好。” 从那时起，全某开始写作。还出了两本诗集。她获得了2021年韩国文学年度作品奖、2023年大韩文人协会京畿分会乡土文学奖铜奖等。 她还在继续学业。初中毕业鉴定考试结束后，通过水原启明高中运营的2年制教育课程，体会到了学习的乐趣。全某说：“虽然不是自己放弃的，但是因为没有学习经验，在生活中流下了很多委屈的眼泪”，“为了不后悔，虽然有点晚，但还是努力学习了。” 大龄学生全某很想向地区社会捐赠才能。于是她考上了新安山大学儿童保育系。系主任洪恩淑表示：“全某虽然考上了其他4年制大学的文艺创作系，但是为了学习儿童的发展，给孩子们读适合不同时期的书，所以选择了我们大学。” 全某居住在京畿华城市东滩。有课的时候她会坐公交车和地铁到安山市学校。上个月，全某患了2周的重感冒，但没有缺课。 全某说：“如果努力学习，取得保育教师资格证后给孩子们读书，余生就会更加幸福”，“因为孩子们就是国家的未来。”全某补充说，“非常期待在MT等校园生活中可以享受的浪漫。” 最近，专科大学有很多像全某一样，虽然年纪很点大，但为了实现梦想而入学的学生。韩国专科大学教育协议会会长金英道（音）表示：“与年龄无关，为了挑战第二人生的学生，专科大学将作为高等职业教育机关发挥重要作用。”

한국어