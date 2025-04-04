特朗普荒唐声称“韩国对美关税率50%”……居然是“贸易逆差÷进口额”的简单算法. April. 04, 2025 07:19. by / /. 美国总统特朗普宣布将对韩国征收25%的对等关税，围绕美方关税率计算法的争议正在扩大。美国表示，计算法考虑到了包括韩国在内的各国对美国征收的关税和非关税壁垒，但实际上，美国适用的是对美顺差越大的国家就要征收越高关税的单纯计算法。有人指出，特朗普主张的韩国“汽车贸易壁垒”也与事实不符。 当地时间2日，特朗普在白宫玫瑰园公开了适用于各国的对等关税。根据美国的算法，把对方国家向美国征收的关税（包括非关税壁垒）减半，就是美国要收的关税。他表示，韩国对美国的关税为50%，因此将对韩国征收25%的关税。 特朗普讲话后，美国贸易代表部通过网站公布了对等关税的计算法，并主张“考虑了进口的价格弹性和关税费用由进口商承担的比率等”。但是，美国贸易代表办公室公开的公式，是美国在各国所产生的贸易逆差除以进口额的商。也就是说，越是美国出现赤字的国家，就越要征收更多的关税。 实际上，去年美国对韩国的商品收支逆差为660亿美元。将其除以美国自韩国的进口额（1315亿美元），就得出50.2%。这就是美国主张韩国对美国征收50%关税的背景。美国公布对等关税率的所有国家都适用了这一计算法。 特朗普就韩国售出的每10辆汽车中有8辆是韩国产汽车一事主张，这是因为贸易壁垒。据韩国汽车移动产业协会透露，去年在韩国共销售163.6万辆汽车，其中82.3%（134.7万辆）是特朗普所说的国产汽车。进口车仅售出17.7%（28.9万辆）。 不过，专家指出，不能认为这是贸易壁垒造成的。以美国为例，汽车关税方面，反而是韩国比美国更为不利。 根据韩美自贸协定，韩国对自美国进口的所有汽车不征收一分关税。相反，美国对韩国产货车（皮卡）征收25%的关税。韩美两国在2011年签订自贸协定时，决定只对韩国产皮卡征收关税到2021年，但在特朗普第一届政府时期，被延长到2041年。 汽车业界相关人士表示：“就关税而言，反而韩国更为不利，美国一直要求放宽的进口车安全及环境限制也在过去的自贸重新谈判过程中作了修改。美国汽车在韩国消费较少并不是因为贸易壁垒，而是因为美国品牌车辆进入韩国时，在价格和本地化方面没有吸引力。”

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