“剧中‘烦死了’的台词，实际上我在感觉有愧于父母的时候也会用”. April. 03, 2025 07:52. by 李浩载记者 hoho@donga.com. “烦死了。” 上月28日最后一集公开的奈飞电视剧《苦尽柑来遇见你》中，女儿金明（IU饰）经常对父母说这句话。这不是单纯的不满。深情和愧疚之情溢于言表。 2日在首尔中区某酒店接受采访时，歌手兼演员IU（本名李智恩•32岁）说这句话是电视剧中最令人印象深刻的台词，并称其为“超现实主义”。 “因为真的很爱、很抱歉、担心才说出这样的话。因为无法全部表达出来，所以才会说‘烦死了’。实际上，如果父母生病了，他们还要打扫卫生、做饭，我也只能说‘烦死了’。哈哈。” IU从拥有10多岁闪亮眼神的“爱纯”到压抑自己感情的大人“金明”，一人饰演两角。因为两个人物的性格不同，所以演技的难度很高。这样的她选择与自己相似的人物是10多岁的爱纯。 “和我10多岁的时候真的很像。就是不想输，什么都想试试，生气的时候，把感情原封不动地表达出来。但是恢复得很快，乐观的性格与我有很多重叠的地方。” 为了理解女儿“金明”，她最集中的部分是旁白。以金明的视角回顾过去的形式展开的旁白，引领着整个作品的情感。 “这是经历过一定人生的金明在回顾过去的结构。为了不让人觉得年轻，为了不让感情过度或不足，一直进行了协调。光录音就录了两个多月。” 像我们的母亲一样，充满苦难的爱纯的人生究竟有什么意义呢？ “我觉得一个人把自己的人生写得像一本诗集一样。每章都包含着痛苦和喜悦、遗憾和希望的诗集。如果那本诗集没有白写一张的话，那人生真的过得很好。” 从明星歌手到演技都得到认可的演员IU。如果把自己20、30多岁的人生合二为一的话，什么样的题目才合适呢？她没有丝毫犹豫。 “‘我要重新削铅笔’，20多岁的时候真的活得很激烈。像锋利的铅笔芯一样使出浑身解数。现在感觉那个铅笔有点钝秃了。我想重新削一下，写出新的故事。” 采访的结尾，记者拿由4个季节组成的作品作比喻，提出了“现在自己觉得处于哪个季节”的问题。之前饰演对手戏的朴宝剑回答说“春天”。 而IU的回答则是“秋天”。 “有过像夏天一样激烈生活的时间，现在回想这些时间，感觉正在收获。从这个意义上讲，我现在就像秋天一样。”

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