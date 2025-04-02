尹锡悦弹劾案宣判日，宪法法院清空半径100米内……关闭学校和加油站. April. 02, 2025 07:59. by 李相焕记者、徐智媛记者、李秀妍记者 payback@donga.com、wish@donga.com、lotus@donga.com. 随着尹锡悦总统弹劾案宣判日确定为4日，首尔市钟路区宪法法院一带紧张气氛达到高潮。警方从1日开始设置车墙、封锁道路、封闭安国站出入口等，将宪法法院附近的100米变成“真空状态”。宣判当天警方将发布“甲号紧急状态”，全国将投入警力应对可能发生的物理冲突。 ● 进入“真空状态”……设置车墙、关闭安国站地铁口 据警方1日透露，首尔警察厅从当天下午1点开始，在地铁3号线安国站2号出口到斋洞小学约200米区间设置车墙，并控制了车辆和行人的通行。警方原先计划从宣判前一天起进行管制，但从当天开始着手进行事前准备。 警方要求宪法法院前的总统国民律师团撤走示威帐篷。接到通报的国民律师团等表明了将分阶段自行拆除设置在宪法法院正门附近的帐篷的立场。为了预防安全事故，安国站的部分出入口也被封锁。从当天中午12点开始，除安国站1号和6号出口外，2-5号出口全部关闭，宣判当天4日将全面限制所有出入口的使用。除安国站外，光化门、景福宫、钟路3街、钟阁、市政府、汉江镇站等也可以根据情况不停车通过。 警方计划于2日召开视频会议，最终检查宣判日的警备对策。包括代理警察厅长职务的李浩英在内，警察厅局级干部、首尔警察厅公共安全次长及警备、情报部长、机动本部长、市道警察厅厅长等将出席会议。 ● 宣布弹劾日，发布“甲号紧急状态”、全国警察总动员 警方计划在宣判当天发布动员全国100%可用警力的“甲号紧急事态”，338个机动队的约2万名中，210个部队的1.4万多人将集中部署在首尔，占全国可用机动队的60%。首尔警察厅机动队将负责安国站和光化门一带，来自外地的机动队将分担之前由首尔厅机动队负责的大使馆警备等。 警方还考虑到了赞成和反对弹劾的示威群众之间发生武力冲突的可能性。以安国站为标准，正在讨论在西侧部署赞成弹劾方、南侧部署反对方示威队的方案。光化门广场将以世宗大王像为基准区分示威队。为了防止示威群众之间的冲突，警方还计划在区域之间设置车墙。 和今年1月冲闯首尔西部地方法院事件一样，警方正在应对示威群众闯入宪法法院的可能性。警方计划在附近部署刑事人力，如果示威群众进入宪法法院，将以现行犯进行逮捕，必要时还将投入待命的警察特工队。 与此同时，宪法法院周边的加油站和工地也将在宣判当天停止运转。这是为了防止油料或装备等被示威群众恶意利用。邻近22处建筑物的屋顶也将被禁止出入。首尔市和钟路区要求宪法法院半径1公里的地摊在宣判当天配合性歇业；还拜托附近商铺把立牌、花盆、玻璃瓶等全部收拾干净。 ● 附近学校、博物馆、宫殿也暂时停课、歇业、闭馆 宣判日4日，宪法法院附近的学校都将临时停课。据首尔市教育厅透露，校洞小学、云岘小学、中央中学、中央高中等11所学校将于当天关门。一天前的3日，大同税务高中等3所将缩短授课时间，中央高中等8所将临时停课。总统官邸附近的汉南小学和附属幼儿园也计划于4日和7日分别停课。 宫殿和博物馆等也将暂时休馆。景福宫、昌德宫、德寿宫将于4日闭馆一天，宫陵遗址本部通过网站表示：“预计会举行大规模集会，为了保护文化遗产和游客安全，将停止参观。”景福宫内的国立故宫博物馆和附近的大韩民国历史博物馆也将于当天闭馆。首尔工艺博物馆和国立民俗博物馆也正在考虑闭馆。 首尔市表示，将实行人群安全对策、应急医疗对策；将利用与状况室相连的交通、防盗用闭路电视，加强对主要集会场所的人流密集度监控；为应对突发情况，决定在安国站、清溪广场、汉南洞、汝矣大路各设置1个，共设置4个现场诊疗所。

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